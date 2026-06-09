"11 Haziran'da Süreci Başlatıyoruz"

Parti içi birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıktığı açıklamada Kılıçdaroğlu, kurultay takvimine ilişkin ilk somut tarihi paylaştı. CHP lideri, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz" ifadesini kullandı.

"Birbirimizin Rakibi Değil, Omuz Omuza Yürüyen Evlatlarıyız"

Açıklamasında parti içi demokrasiye ve yoldaşlık vurgusuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP’nin farklı fikirlerle zenginleşen dev bir aile olduğunu ifade etti. Hedeflerinin net olduğunu belirten Genel Başkan, şu ifadeleri kaydetti:

"Birbirimize rakip değiliz; bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir." Fransa, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı İçeriği Görüntüle

Grup Toplantısı İçin "Tek Yürek" Çağrısı

Kurultay süreci öncesinde partilileri kenetlenmeye çağıran Kemal Kılıçdaroğlu, tüm örgütü salı günü yapılacak olan Meclis grup toplantısına davet etti. Kılıçdaroğlu, "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum" diyerek birlik mesajı verdi.