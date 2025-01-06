Ürdün ile Bölgesel İş Birliği Mekanizması

Bakan Fidan, Ürdün ile Türkiye arasındaki 3+3 formatında gerçekleşen toplantının, bölgesel güvenlik ve istikrar açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Suriye'deki kalıcı istikrarın sağlanması ve bölgedeki temel problemlerin çözümüne yönelik iş birliği vurgulandı. Fidan, “Suriye'nin yeniden inşası, enerji, tarım ve gıda güvenliği gibi konularda koordinasyon içerisinde hareket edeceğiz” dedi.

"PKK ve DEAŞ’a Geçit Yok"

PKK ile mücadelede Türkiye'nin kararlılığını vurgulayan Fidan, şunları söyledi:

"DEAŞ nasıl Müslüman toplumlara zarar verdiyse, PKK da Kürt kardeşlerimizin duygularını sömürerek bölgede kaos oluşturmayı hedefliyor. Ancak bu şiddet düzeni çökmek üzere. Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil, bölgesel istikrar için de terörle mücadelede hassasiyetle çalışıyoruz."

DEAŞ tehlikesine karşı bölgesel iş birliğinin önemine değinen Fidan, Ürdün gibi dost ülkelerle birlikte istihbarat paylaşımı ve ortak operasyonların sürdüğünü ifade etti.

Safedi'den Türkiye’ye Destek

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye’de istikrarın bölgesel güvenlik için hayati önem taşıdığını belirterek, "Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her şey bölgeyi tehdit eder. PKK’nın Kürtleri temsil etmediği konusunda Türkiye ile aynı görüşteyiz. Türkiye'nin terörle mücadelesini destekliyoruz" dedi.

Safedi ayrıca, Suriye'nin kalkınması ve halkın refahı için iş birliği çağrısında bulunarak, "Suriye'de kardeşlik içinde bir gelecek inşa edilmeli" ifadelerini kullandı.

Gazze ve Filistin Meselesi

Toplantıda, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in politikaları da gündeme geldi. Fidan ve Safedi, Filistin halkının haklarının korunması ve bölgedeki barış sürecinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bölgesel İstikrar İçin Yol Haritası

Fidan, Ürdün ile yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan yol haritasıyla bölgesel krizlerin çözümü ve terörle mücadelede yeni adımlar atılacağını ifade etti. Suriye ve Irak'ta koordinasyonun artırılacağına dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgedeki tüm tehditlere karşı mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Türkiye ve Ürdün’den Ortak Mesaj

Toplantı, iki ülkenin bölgesel güvenlik ve kalkınma hedeflerinde ortak hareket etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. PKK, DEAŞ ve diğer terör unsurlarına karşı iş birliğinin artırılacağı, Filistin davasına destek ve Suriye'nin yeniden inşası gibi konularda birlikte hareket edileceği ifade edildi.