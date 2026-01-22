Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) de ev sahipliği yapan Davos’ta bugün düzenlenecek törende Gazze Barış Kurulu Şartı imzalanacak. Türkiye’yi temsilen törene katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, imza töreninin yapılacağı alana geçerek tören öncesinde diğer ülke liderleriyle ayaküstü görüşmeler gerçekleştirdi. Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği törende, Bakan Fidan’ın Gazze Barış Kurulu Şartı’na Türkiye adına imza atması bekleniyor.

Trump’ın davetini 25 ülke kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Barış Kurulu için 60 ülkeye davet gönderildiğini, bunlardan 25’inin daveti kabul ettiğini açıkladı. Daveti kabul eden ülkeler arasında Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, İsrail, Azerbaycan, Ermenistan, Bahreyn, Mısır, Belarus, Endonezya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Kosova, Ürdün, Kazakistan ve Özbekistan yer aldı.

Öte yandan Fransa’nın daveti ilk reddeden ülke olduğu belirtilirken, Fransa’yı Norveç, Slovenya ve İsveç izledi. İtalya ve Almanya’nın ise imza törenine katılmayacağı bildirildi.