Ziyaretçi sayısında hedef: 65 milyon kişi

2025 yılına ilişkin hedeflerini açıklayan Bakan Ersoy, “Bu yıl sonunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. Geçen yıla kıyasla ziyaretçi sayısında yüzde 4,4, gelirlerde ise yüzde 4,7 oranında artış öngörüyoruz. Türkiye, 2017 yılında dünya turizm sıralamasında 8’inci sıradayken, geçen yıl 4’üncülüğe yükseldi” dedi.

İlk çeyrekte 8,9 milyon ziyaretçi ağırlandı

Bakan Ersoy, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’nin 8,9 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirtti. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 9,1 milyon iken, 2017’de ise 4,8 milyon düzeyindeydi. Bu yılki hafif düşüşün nedenlerine değinen Ersoy, “Şubat ayının 29 yerine 28 gün çekmesi yüzde 3,5 oranında etki etti. Ayrıca Ramazan ayının mart ayına denk gelmesi, bazı destinasyonlarda rezervasyonlarda yüzde 20’lere varan düşüşe neden oldu” dedi.

Kişi başı gecelik gelir 116 dolara ulaştı

Turizm gelirlerindeki artışa dikkat çeken Ersoy, kişi başı gecelik gelirin 2017’de 75 dolar iken bu yıl 116 dolara çıktığını belirtti. Ersoy, “Bu yükselişte nitelikli turist sayısındaki artış büyük rol oynadı. Ayrıca turistlerin ortalama kalış süresi de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İlk çeyrek için yüzde 3,5’lik bir daralma beklenirken, bu oran sadece yüzde 1 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Rezervasyonlarda umut verici tablo

Yılın devamına ilişkin beklentileri de paylaşan Bakan Ersoy, “Rezervasyonlarda tablo oldukça olumlu. Yıl sonu ortalamasının üzerinde seyreden rezervasyonlar var. Nisan ayı da çok iyi başladı ve yüzde 6’lık bir büyüme ile tamamlanması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Rus turistler yine zirvede

Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülke vatandaşları arasında Rusya ilk sırada yer aldı. 6,71 milyon ziyaretçiyle zirvede bulunan Rusya’yı, 6,62 milyon ile Almanya, 4,43 milyon ile Birleşik Krallık, 3,28 milyon ile İran ve Bulgaristan izledi.

Turizm sektöründeki bu güçlü ivme, Türkiye'nin dünya turizmindeki yükselen konumunu daha da pekiştirirken, 2025 yılı sonunda yeni rekorların kırılması bekleniyor.