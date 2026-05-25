İlk Görüntülerde "Yırtıp Atmıştı"

Mahkeme kararının ardından, tahliye işlemini gerçekleştirmek ve resmi tebligatı iletmek üzere emniyet güçleri CHP Genel Merkezi'ne gelmişti. Sürecin ilk günlerinde kamuoyuna yansıyan görüntülerde; görevlilerin binanın 12. katına çıkarak belgeyi Manisa Milletvekili Özgür Özel’e ulaştırdığı, Özel’in ise kendisine uzatılan resmi evrakı okumadan yırtıp attığı anlar yer almış ve bu durum uzun süre konuşulmuştu.

Ezber Bozan Yeni Kare: "Detaylı İnceleme"

Ancak sosyal medya platformlarında hızla yayılan yeni bir fotoğraf, o anların arkasında farklı bir senaryo olabileceği iddiasını doğurdu.

Yeni paylaşılan görselde; Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, daha önce yırtıldığı öne sürülen tebligatı ellerine alarak dikkatli ve detaylı bir şekilde inceledikleri görülüyor. Belgeyi yırtma görüntülerinin ardından ortaya çıkan bu inceleme karesi, kamuoyunda "Tebligat şovu kurgu muydu?" sorusunun yüksek sesle sorulmasına neden oldu.

Ne Olmuştu? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararı, söz konusu kurultayların yapıldığı andan itibaren "yok hükmünde" sayılmasına yol açmıştı. Bu hukuki durum, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevine yasal olarak geri dönmesinin önünü açarken, mevcut parti yönetimi ile muhalif gruplar arasındaki ipleri kopma noktasına getirmişti.

Parti içindeki güç savaşını ve hukuki kaosu derinleştiren bu yeni fotoğraf karesine ilişkin, CHP yönetiminden veya Özgür Özel cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.