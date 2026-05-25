Kurban Bayramı dolayısıyla ilan edilen 9 günlük tatil dönemi yaklaşırken, siber suçlular ve hırsızlar da boş durmuyor. Tatil planı yapan vatandaşları kritik tehlikelere karşı uyaran Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, özellikle sosyal medya paylaşımları, sahte rezervasyon siteleri ve halka açık ortak internet ağları konusunda çok önemli tavsiyelerde bulundu.

"Tatil Paylaşımları Evinize Hırsız Çekebilir"

Tatil anılarının sıcağı sıcağına sosyal medyada paylaşılmasının güvenlik açığı oluşturduğunu belirten Hakan Topuzoğlu, "Sosyal mecrada paylaşılan tatil fotoğrafları hırsızlara davetiye çıkarabiliyor. Tatilde olduğunuzu, konumunuzu anlık olarak belirtmeniz, evinizin boş olduğunu kötü niyetli kişilere ilan etmek anlamına gelir. Sizi takip eden kişiler bu dönemde evinize girebilir veya mülkünüze zarar verebilir. Tatili sanal dünyadan biraz daha arındırarak, anlık paylaşımlardan uzak durmak çok daha güvenli ve keyifli bir tatil sağlayacaktır" dedi.

Sahte Rezervasyon Sitelerine Dikkat: Tatiliniz Zehir Olmasın

Tatil dolandırıcılarının benzer web adresleriyle sahte siteler kurduğunu vurgulayan Topuzoğlu, rezervasyon aşamasında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

TÜRSAB Kontrolü Yapın: Rezervasyon yapılan sitenin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi olup olmadığı mutlaka sorgulanmalı.

Telefonla Teyit Edin: Dijital ortamda görülen yerlerin gerçekliği, ilgili tesis aranarak doğrulanmalı.

Adres Çubuğunu İnceleyin: Bilinen markaların isimlerini taklit eden sahte linklere ve ödeme sayfalarına karşı dikkatli olunmalı.

Topuzoğlu, bu adımlara dikkat edilmediğinde hem ciddi bir maddi kaybın yaşandığını hem de tüm tatil hayallerinin bir anda suya düştüğünü ifade etti.

Ortak WiFi Ağlarında "Banka ve E-Devlet" Tehlikesi

Tatil mekanlarında sunulan ücretsiz ortak internet ağlarının (WiFi) siber korsanlar için birer avlanma sahası olabileceğine dikkat çeken Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, otel veya kafelerdeki internete bağlanıldığında kişisel veri gerektiren bankacılık işlemleri ile e-Devlet gibi kritik uygulamalara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altını çizdi.