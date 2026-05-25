Bayram hazırlıklarının hız kazandığını belirten Palandöken, kurban kesim sürecinden derilerin değerlendirilmesine kadar dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizdi.

"Kurban Derileri Önemli Bir Gelir Kaynağıdır"

Her yıl Kurban Bayramı’nda ortalama 850 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesildiğini ifade eden Palandöken, bu potansiyelin doğru yönetilmesi durumunda ülke ekonomisine yaklaşık 20 milyar lira katma değer sağlanabileceğini vurguladı.

Hâlâ yurt dışından deri ithal eden bir ülke olduğumuzu hatırlatan TESK Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban derileri önemli bir gelir kaynağıdır. Buna rağmen ciddi bir kısmının israf edildiğini görüyoruz. Bu nedenle kesilen hayvanların derilerinin zayi edilmemesi, hayır kurumları, vakıflar ve ilgili kuruluşlara zamanında ve düzgün şekilde ulaştırılması büyük önem taşıyor. Milli servetimizi heba etmemeliyiz."

"Kesimi Ehil Kişiler Yapmalı, Hayvana Eziyet Edilmemeli"

Vatandaşların kurbanlıklarını büyük ölçüde seçtiğini ve yerel yönetimlerin kesim alanlarını oluşturduğunu belirten Palandöken, mahalle aralarında yapılan uygunsuz kesimlere karşı uyardı. Kurban ibadetinin ruhuna uygun şekilde, hayvana eziyet edilmeden kesilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Kör bıçaklarla yapılan kesimler hayvana eziyet veriyor. Kesim işlemlerinin ehil kişilerce yapılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması da önemli bir güvence" dedi.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma simgesi olduğunu hatırlatan Bendevi Palandöken, hem kesim hem de etlerin dağıtım sürecinde hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulunarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.