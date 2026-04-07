Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı'nda "2025 8. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni" programı düzenlendi. Programda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, "Bizler burada bize emanet edilen görevi yapıyoruz ve bu anlamda devletimize, milletimize hizmet etmek ve ülkemizin büyümesine, gelişmesine, halkımızın refahının artmasına katkıda bulunmak bizlerin görevleri. Bir de dünyadaki çetin rekabet şartlarında, ticaret savaşlarında, sıcak askeri savaşlarda ülkemizin menfaatlerini korumak ve dahil olmadığımız konularla alakalı bu savaşlarda ateş çemberinin ülkemize yansımasını, vatandaşımızın tırnağına zarar gelmemesini ve ateş çemberinin bize yansımamasını sağlamaktır. Yani tekrar etmeme gerek yok, dünyada büyük bir belirsizlik süreci var. Bölgemizde, çevremizde adeta yangın felaketi var. Ve ekonomik menfaatlerimizin olduğu birçok alanlarda menfaatlerimizin zarar görmemesi için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin 23 yılda çağ atladığını ifade eden Bakan Bolat, "Biz Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye son 23 yılda her alanda çağ atlattık. 78 yılda yapılanları 4-5 katını 23 yılda yaptık. Üretimi, milli geliri dolar bazında 6 katına çıkardık. 238 milyar dolardan 1.6 trilyon dolarlık ekonomiye çıkarttık. Siz kendi şirketlerinize bakın, 23 yıl önce altıda biri miydiniz, onda biri miydiniz, bugün kaç katısınız? Ve üretim teşvikleri, yatırım teşvikleri, OSB'ler, Teknoparklar, Teknoloji Merkezleri, ihracat hibeleri, destekleri, dâhilde işleme destekleri ve Merkez Bankası ihracat reeskont kredileriyle tüm ihracatçılarımızın, üreticilerimizin, müteşebbislerimizin yanında yer aldık. Kaldı ki acımasız dünya rekabet şartlarında, haksız ticaret durumlarında ve sıkıntıya düşmüş sanayilerimiz, üreticilerimiz içinde ithalat politikamızda, dış ticaret politikamızda gereken her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Çimento sektöründe Türkiye'nin çok önemli bir yere geldiğini vurgulayan Bakan Bolat, "Çimento sektöründe Türkiye çok önemli bir oyuncu ve bu anlamda çok da yabancı yatırımcı bu sektöre girdi. Dünyada beşinci, Avrupa'da birinciyiz. Bunun yanında ihracatta da dünya ve Avrupa birincisiyiz ve 1.4 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Burada çimento üretiminin yüzde 20-25'i ihracata konu oluyor, yüzde 70-75-80'i iç pazarda değerlendiriliyor. Şimdi şöyle düşünelim, bu son 23 yılda bizim dönemimizde her yıl ortalama 1 milyon 300 bin-400 bin daire satıldı. Bunun yaklaşık 500 bini yeni konutlardı. Ve diğerleri de ikinci el konutlar. Geçen yıl 1 milyon 650 bin konut satıldı. Şimdi konut almak şu demek; camı değiştirirsiniz, vitrin, efendim banyo, mutfak şeyleri değiştirilir, mobilya değiştirilir. Bunları yapmak için çimento lazım. Yani bu gelişmede en büyük pay sahibi olan bu sektörler oldu. Ve bu anlamda bu büyüme, bu gelişme bütün ekonomi, bütün sanayiler olduğu gibi cam, seramik, çimento sektörlerine de müthiş bir ivme kazandırdı" ifadelerini kullandı.



Cam sektöründe 4 milyon tonluk bir üretim kapasitesi olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Cam sektöründe 4 milyon tonluk bir üretim kapasitemiz var ve Türkiye dünyada yüzde 2'lik bir pay alıyor. Yıllıkta da 1.6 milyar dolar döviz girdisi sağlıyor. Cam ev eşyası üretiminde ise dünya üretiminin yüzde 10'u bizde ve dünya ihracatında da 6. sıradayız. Temperli camda da dünyada ilk 5'e girmek üzereyiz bu anlamda. Seramik sektöründe de Türkiye gerçekten çok tasarımları, renkleri, modelleri ile çok güzide eserler üretiyor. Seramikte, camda aynı zamanda mutfak eşyalarında da, küçük ev aletleri mutfak eşyaları, tabak, tepsi birçok meyvelik, vazo bunlarda da hediyelik eşyada da bu sektörler istifade ediyorlar. Seramikte de Türkiye'nin 1.4 milyar dolar ihracatı var ve yani yaklaşık 5 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Yüzde 2'lik pazar payımız var dünyada ve ilk 10 ülkedeyiz dünyada. Ama seramik sağlık gereçlerinde dünyada dördüncü, kaplama malzemelerinde 5. sıradayız" dedi.

Programın ardından ödül almaya hak kazanan firmaların temsilcileri, ödüllerini Bakan Bolat'ın elinden aldı.