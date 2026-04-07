Üretimden lojistiğe kadar tüm operasyonel süreci kendi bünyesinde yöneten, yüksek kapasite ve yaygın dağıtım altyapısıyla faaliyet gösteren Badem Pınarı; sektörde entegre modelin finansal sürdürülebilirlik üzerindeki etkisini somut verilerle ortaya koyan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda treyler kapasitesini 40 araca çıkararak yatırımlarını genişleten Badem Pınarı, dünyaca bilinen 120 yıllık Alman treyler üreticisi Krone’den özel plaket aldı. Krone Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ömürden Özacar ve Krone Türkiye Satış Bölge Yöneticisi Kerim Ocik tarafından takdim edilen plaket, Badem Pınarı’nın lojistik kapasitesindeki istikrarlı büyümenin somut bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor…

2026-2027 yatırım stratejileri kapsamında çalışmalarını sürdüren Badem Pınarı, bünyesine kattığı 40 treyler ile lojistik kapasitesini ve buna bağlı olarak üretim ve dağıtım gücünü de arttırmaya devam ediyor. Genişleyen filo ile ürünlerin Türkiye genelinde daha hızlı ve düzenli sevk edilmesi mümkün hale geliyor. Bu yapı sayesinde maliyet yönetiminde esneklik sağlanarak, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde erişim kapasitesini güçlendiren bölgesel yatırımlar öne çıkıyor.

TÜRK MARKASI BADEM PINARI İLE İŞ BİRLİĞİMİZ KATLANARAK DEVAM EDECEK

Krone Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ömürden Özacar, iş ortaklarının sahadaki büyümesine ilişkin açıklamalarda bulunarak; “İş ortaklarımızın sahadaki büyümesi ve operasyonel güçlerini artırmaları bizim için en önemli başarı göstergelerinden biri. Badem Pınarı’nın treyler filosunu 40 araca ulaştırması, doğru yatırım ve güçlü iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor. Lojistik altyapının güçlenmesiyle birlikte operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlanırken, tedarik zinciri süreçlerinin daha etkin yönetilmesine de katkı sunuluyor. Krone olarak müşterilerimizin büyümesini destekleyen çözümler geliştirmeye ve iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Badem Pınarı ile iş birliğimiz katlanarak devam edecek” dedi.

LOJİSTİK YATIRIMLAR BÜYÜMEYİ DESTEKLİYOR

Lojistik kapasitesindeki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Badem Pınarı Su Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem; “Badem Pınarı olarak üretimde yakaladığımız kalite standardını, tüketiciye en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırmak adına lojistik altyapımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Lojistik yatırımlarımızı yalnızca operasyonel bir ihtiyaç olarak değil, uzun vadeli büyüme stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Filomuzdaki treyler sayısının 40’a ulaşması, sahadaki dağıtım gücümüzü önemli ölçüde artırırken, operasyonel verimliliğimize ve hizmet kalitemize de doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye genelinde daha geniş bir erişim ağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de hem üretim hem lojistik alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Güçlü bir lojistik altyapının, sürdürülebilir büyümenin en kritik unsurlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda attığımız her adım, tüketicilerimize kesintisiz, güvenilir ve yüksek standartta hizmet sunma hedefimizi destekliyor” ifadelerinde bulundu.