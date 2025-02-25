"Daha Azıyla, Daha Fazlası" Anlayışı

Konferansta konuşan Bakan Bolat, kamu ve özel sektör iş birliği ile hayata geçirilen projelerin verimliliği önceliklendirdiğini belirterek, "Kamu ve özel sektör iş birlikleri, 'Daha Azıyla, Daha Fazlası' anlayışıyla daha az maliyetle, insani ve maddi kaynaklarla daha büyük sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Güçlü ve Sürekli Büyüyen Bir Model

Bakan Bolat, kamu ve özel sektör iş birliklerinin güçlü ve sürekli büyüyen projelerin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu model, hem kamu hem de özel sektörün gücünü birleştirerek kaynakları verimli kullanmaya ve riskleri azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ülkelerin geleceğine olumlu dönüşümler sağlayabilecek büyük bir potansiyele sahiptir" dedi.

Altyapı Projelerinde Kamu - Özel Sektör Ortaklığının Rolü

Büyüyen ekonomisi ve jeopolitik konumuyla Türkiye'nin altyapı yatırımlarını önceliklendirdiğini belirten Bolat, "Kamu - özel sektör ortaklıkları bu dönüşümde kritik bir rol oynamakta ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini sağlamaktadır" dedi.

Bolat, "Yeni otoyollar, köprüler ve havaalanları dahil olmak üzere büyük ulaşım projelerinden enerji projelerine ve kentsel dönüşüme kadar genış bir yelpazede, kamu - özel iş birlikleri kullanılarak hayata geçirilen projeler, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır" dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin bölgesel lojistik ağın merkezinde yer aldığını ifade eden Bolat, "Bu projeler rekor sürelerde tamamlanarak hem halkımızın hem de bölge ülkelerinin hizmetine sunulmuştur. Kamu - özel iş birliği modeli, bu başarının en önemli unsurlarından biridir" diye konuştu.

Gümrük Kapılarında Modernizasyon

Ticaret Bakanlığı olarak kamu - özel iş birliği modelinden yararlandıklarını belirten Bakan Bolat, "Daha etkin, güvenli ve hızlı bir gümrük işlem süreci için sınır kapılarımızda modernizasyon projelerini hayata geçiriyoruz. İpsala, Habur, Kapıkule, Sarp, Hamzabeyli, Cilvegözü, Dilucu, Esendere, Çıldır-Aktaş, Kapıköy, Türkgözü ve Pazarkule Sınır Kapıları ile Nusaybin ve Muratbey Gümrük Müdürlükleri bu kapsamda modernize edilmektedir" dedi.

Uluslararası Anlaşmalar İmzalandı

Zirve sonunda, çeşitli ülkelerin kamu kurumları ve Türk özel sektör temsilcileri arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.