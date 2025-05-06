Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu Tanıtım Toplantısı”nda konuşan Bakan Bolat, Türkiye’nin dijitalleşme süreciyle birlikte e-ticaretin de ekonomik kalkınmada öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakan Bolat, sektörün büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak, “2024 yılı itibariyle ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artışla 3 trilyon 162 milyar liraya ulaştı. Perakende e-ticaret ise yüzde 63,7 artarak 1 trilyon 619 milyar liraya yükseldi. E-ticaretin genel ticarete oranı da yüzde 19,1 seviyesine geldi” dedi.

“ETBİS sektöre yön veriyor”

Bolat, e-ticaretin sürdürülebilirliği için veri temelli politikaların önemine dikkat çekerek, Ticaret Bakanlığı çatısı altındaki ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) ile sektörün tüm yönlerinin kayıt altına alındığını, yapılan analizlerle yol haritasının şekillendirildiğini ifade etti.

2030 hedefi: E-ihracatta yüzde 10 pay

E-ihracatın da her geçen gün geliştiğini belirten Bolat, “Şu anda toplam ihracat içerisindeki e-ihracat payı yüzde 2,9 ve bu yaklaşık 8 milyar dolara tekabül ediyor. Hedefimiz 2030 yılına kadar bu oranı yüzde 10’a, yani 30-35 milyar dolarlık seviyelere çıkarmak” dedi.

İşlem sayısı 5,9 milyarı geçti

2024 yılında Türkiye'de e-ticaret üzerinden yapılan toplam işlem sayısının 5 milyar 910 milyon olduğunu aktaran Bolat, perakende e-ticaret işlem sayısının ise 1 milyar 850 milyon adede ulaştığını kaydetti.

KOBİ’ler, kadınlar ve gençler e-ticaretin merkezinde

E-ticaretin kapsayıcı yapısına değinen Bolat, “E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 78,6’sı şahıs işletmesi. Bu durum, bireylerin kolayca ticaretin bir parçası haline gelebildiğini gösteriyor. Ayrıca işletmelerin yüzde 27’si kadınlar tarafından yönetiliyor; kadın girişimcilerin çoğu 30-34 yaş aralığında, erkekler ise 35-39 yaş grubunda yoğunlaşıyor” diye konuştu.

Sektörel dağılımda yemek ve giyim önde

E-ticaret sektörlerinde en yüksek işlem oranı yüzde 21,6 ile yemek siparişi ve teslimat alanında gerçekleşti. Onu yüzde 15,6 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 12,2 ile elektronik takip etti.

Değer bazında ise 2024’te en yüksek harcama 301 milyar 340 milyon TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuarda gerçekleşti. Bu kategorideki harcamaların yüzde 80’inin kadın tüketiciler tarafından yapıldığı bilgisi dikkat çekti.

İkinci sırada 209 milyar TL ile havayolu biletleme ve rezervasyon işlemleri, üçüncü sırada ise 180 milyar TL ile seyahat, taşımacılık ve depolama sektörleri yer aldı.

İstanbul, Kayseri ve İzmir zirvede

Bakan Bolat, ETBİS tarafından hazırlanan e-ticarete uyum endeksine göre İstanbul’un başı çektiğini, onu Kayseri ve İzmir’in takip ettiğini belirtti. Kocaeli’nin de sanayi şehri olmasına rağmen e-ticarette güçlü bir konumda olduğunu ekledi.

Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.