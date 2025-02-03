İhracatta Rekor Artış Bakanlık verilerine göre, Ocak ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış göstererek 21,2 milyar dolara ulaştı. Son 20 ayın 13’ünde aylık ihracat rekoru kırıldığını hatırlatan Bolat, bu başarının sürdürülebilir ihracat politikaları sayesinde elde edildiğini vurguladı.

İthalatta Yükseliş ve Dış Ticaret Açığı Ocak ayında ithalat da artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 yükselen ithalat, 28,8 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu durum, ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 73,4’e düşürürken, dış ticaret açığı yüzde 24,2 artışla 7,7 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık dış ticaret açığı ise 83,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bakan Bolat’tan Açıklamalar Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklamalarında ihracattaki artışa dikkat çekerek, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin dış ticaret pazarlarında güçlü bir konumda olduğunu ifade etti. “Üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diyen Bolat, dış ticaret açığını dengelemek adına yeni ticaret anlaşmalarının devreye alınacağını ve stratejik adımların atılacağını belirtti.

Önümüzdeki süreçte ihracatın daha da artırılması hedeflenirken, dış ticaret açığının kontrol altına alınması için çeşitli tedbirlerin devreye sokulacağı bildirildi.