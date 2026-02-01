Hatay’daki BOTAŞ Dörtyol Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Tesisini ziyaret eden Bakan Bayraktar, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi’nin de bulunduğu tesiste gerçekleştirilen 139’uncu gemiden gemiye (ship-to-ship) transfer operasyonunu izleyen Bayraktar, LNG yatırımlarının enerji arz güvenliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Dörtyol FSRU’nun kapasitesi iki katına çıkacak

Bayraktar, Dörtyol FSRU Tesisinin mevcut günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesinin, yanına yapılacak yeni bir FSRU ile iki katına çıkarılacağını açıkladı. Ayrıca Akdeniz’de Gazipaşa–Anamur hattı arasında yeni bir FSRU tesisinin de planlandığını bildirdi.

“Bu yatırımlarla Akdeniz’de doğal gaz altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz” diyen Bayraktar, mühendislik çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ve projelerin BOTAŞ aracılığıyla hayata geçirileceğini söyledi.

“17 ilin kışlık gazı bu tesisten sağlanıyor”

Ertuğrul Gazi FSRU’nun günde yaklaşık 28 milyon metreküp doğal gazı yeniden gaz fazına dönüştürdüğünü belirten Bayraktar, “Bu miktar, Hatay, Osmaniye ve çevresindeki yaklaşık 17 ilin kış aylarındaki doğal gaz ihtiyacını karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Dörtyol FSRU Tesisinin 8 yıl önce devreye alındığını hatırlatan Bayraktar, bu süre zarfında yaklaşık 140 gemiden gemiye transfer işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti.

LNG ile arz güvenliği ve rekabetçi fiyat

Türkiye’nin doğal gazı hem boru hatlarıyla hem de LNG olarak temin ettiğini vurgulayan Bayraktar, “Son yıllarda yaptığımız yatırımlar sayesinde gaz tedarikinde çeşitliliği artırdık. Bu durum hem arz güvenliği hem de daha rekabetçi fiyatlarla gaz temini açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin mevcut toplam gazlaştırma kapasitesinin 160 milyon metreküp olduğunu belirten Bayraktar, yeni yatırımlarla bu kapasitenin 200 milyon metreküpe çıkarılacağını ve ülkenin ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısının sıvılaştırılmış şekilde karşılanacağını ifade etti.