Bayraktar, son günlerde uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Dünyadaki arzla ilgili bir problem olması ihtimali fiyatlara anında yansıyor. Bu nedenle fiyatlar bir miktar yükseldi. Daha da yukarı çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Ancak biz Türkiye olarak arz tarafında şu an bir sorun görmüyoruz” dedi.

“2019’dan Bu Yana İran’dan Petrol Almıyoruz”

İran ile İsrail arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı’nı etkileme ihtimali üzerine konuşan Bayraktar, “Türkiye olarak 2019'dan beri İran’dan petrol ithalatı gerçekleştirmiyoruz. Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda ise geçen yılki verilere göre ham petrol ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 20’si bu güzergâhtan geliyor. Bu durumda farklı kaynaklarla ikame yollarını devreye sokmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

“Gazda Sorun Yok, Gabar Yüzde 8’lik Katkı Sağlıyor”

Bakan Bayraktar, İran’dan halen doğal gaz alındığını ve bu konuda bir sorun yaşanmadığını da belirtti. “İran’dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz” diyen Bayraktar, Türkiye’nin enerji stratejisinin esnekliğine dikkat çekti.

Petrol krizinin Türkiye’yi nasıl etkileyebileceğine dair soruya ise şu yanıtı verdi: “Gabar’daki üretimle şu anda toplam petrol ihtiyacımızın yüzde 8’ini karşılıyoruz. Bu önemli bir katkı. Ancak genel resimde ikame edilebilir kaynaklar. Krizin etkisi en çok makro ekonomik anlamda, özellikle ithalat kaleminde kendini gösterecektir. Petrol fiyatları 60 dolarlardan 74 dolarlara çıktı. Benzer bir etki doğalgazda da olabilir.”

Bayraktar’ın açıklamaları, Türkiye’nin enerji tedarikindeki çeşitlilik ve kriz senaryolarına hazırlıklı olma yaklaşımının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle İran’dan gaz akışının devam etmesi, kısa vadede arz güvenliği açısından olumlu bir tablo sunuyor.