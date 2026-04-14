Magyar, “Macar halkı tercihini açıkça ortaya koydu. Macaristan’ın yeri Avrupa Birliği ve NATO’dur” diyerek ülkenin yönünü yeniden Batı ittifakına sabitleyeceklerini söyledi.

Yolsuzlukla mücadele ve anayasa değişikliği vurgusu

Seçimlerde elde ettiği güçlü çoğunluğun ardından ilk icraatlarının yolsuzlukla mücadele olacağını açıklayan Magyar, Macaristan’ın Avrupa Kamu Savcılığı’na katılımını hızlandıracaklarını belirtti. Yeni hükümetin anayasa değişikliği üzerinde de çalışacağını ifade eden lider, başbakanlık görevine iki dönem sınırı getirilmesini planladıklarını duyurdu.

AB ile buzlar eriyor

Magyar, yaklaşık 20 milyar euroluk AB fonlarının yeniden serbest bırakılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Bu kapsamda Ursula von der Leyen ile temas halinde olduklarını açıklayan Magyar, Brüksel ile daha uzlaşmacı bir ilişki kurulacağının sinyalini verdi. “Oraya kavga etmeye değil, çözüm üretmeye gideceğiz” sözleriyle önceki dönemin sert söylemlerinden uzaklaşacaklarını vurguladı.

Orban dönemine sert eleştiri

Seçim zaferiyle birlikte Viktor Orban’ın uzun süren iktidarını sona erdiren Magyar, mevcut yönetimi “Avrupa’nın en yolsuz hükümeti” olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’u da hedef alan Magyar, Sulyok’u “rejimin bir parçası” ve “kukla” olarak tanımlayarak istifaya çağırdı.

Dış politikada yeni denge arayışı

Yeni dönemde Macaristan’ın dış politikasında daha dengeli bir çizgi izleneceğini belirten Magyar, özellikle Rusya ile ilişkilerde değişim mesajı verdi. “Rusya bir güvenlik riskidir” diyen Magyar, buna rağmen enerji tedarikinde tamamen kopuş yerine çeşitlendirme stratejisi izleneceğini söyledi.

Balkanlar konusunda da net bir çizgi çizen Macar lider, “Macaristan artık başka ülkelerin iç işlerine karışmayacak” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve savaş mesajı

Magyar, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne hızlandırılmış üyeliğine karşı olduklarını yineledi. Savaş halindeki bir ülkenin üyeliğinin gerçekçi olmadığını savunan lider, ileride böyle bir durum oluşursa Macar halkının referandumla karar vereceğini belirtti. “Macaristan’da kimse savaş istemiyor” diyerek barış vurgusu yaptı.

İsrail ve UCM politikasında dönüş sinyali

Orban hükümetinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ayrılma sürecine de değinen Magyar, bu kararın tersine çevrileceğini açıkladı. İsrail ile ilişkilerin süreceğini ancak Macaristan’ın artık AB kararlarını otomatik olarak bloke etmeyebileceğini ifade etti.