Bahçeli’nin, Kaygılaroğlu’nun rol aldığı “Yeraltı” dizisindeki performansını beğendiği ve özellikle gençlere yönelik verdiği mesajlardan dolayı memnuniyet duyduğu belirtildi.

Kaygılaroğlu, katıldığı programda görüşmenin samimi anlarını şu sözlerle aktardı: Bahçeli’nin kendisine “Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun” dediğini, kendisinin de teşekkür ettiğini ifade eden oyuncu, Bahçeli’nin ayrıca kendisine bir tablo hediye etmek istediğini söyledi.

Görüşmenin sonunda yaşanan kısa bir tereddüt anını da paylaşan Kaygılaroğlu, telefonu kimin kapatacağı konusunda iki tarafın da bir süre sessiz kaldığını, ardından telefonu kendisinin kapattığını dile getirdi.

Öte yandan Bahçeli’nin sözünü verdiği hediye de kısa süre içinde yerine ulaştı. Bozkurt figürlü tablo, MHP’li Volkan Yılmaz tarafından Kaygılaroğlu’na teslim edildi. Tabloyu evine astığını belirten oyuncu, eserin Tanrı Dağı eteklerinde Türklerin yeniden dirilişini ve Ergenekon’dan çıkışı simgelediğini aktardı.

Kaygılaroğlu’nun “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı “Bozo” karakteri, hem izleyicilerden hem de Bahçeli’den aldığı övgülerle dikkat çekmişti.