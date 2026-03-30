"Sıfır Atık" seferberliği kapsamında paylaşılan verilere göre, sadece SEGBİS kullanımıyla 62 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

Dijital Adalet, Ekonomiye Nefes Aldırdı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bilişim teknolojilerinin adalet hizmetlerine entegre edilmesiyle elde edilen verimlilik rakamlarını paylaştı. Modern yargı pratiklerinin bütçe üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken Gürlek, şu verileri aktardı:

SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi): Uygulama sayesinde toplamda 62 milyar 697 milyon lira tasarruf elde edildi.

e-Tebligat: Kağıt kullanımını minimize eden bu sistemle 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlanırken, 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlendi.

e-Duruşma: Dijital ortamda gerçekleştirilen 4 milyon 937 bin görüşme ile yargı süreçleri hızlandırıldı.

"Ortak Evimiz Dünya" Vizyonu

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesine tam destek verdiklerini belirten Bakan Gürlek, Türkiye’nin bu modelle dünyaya örnek olduğunu vurguladı. "Ortak Evimiz Dünya" manifestosu çerçevesinde iklim kriziyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, adalet hizmetlerinde israfın önlenmesinin temel önceliklerden biri olduğunu kaydetti.

Cezaevlerinde Geri Dönüşüm Atılımı

Haberde ayrıca fiziksel atık yönetimine dair somut adımlara da yer verildi. İzmir, Tarsus ve Sincan’da kurulan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'nin günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakan Gürlek, açıklamasını gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefiyle, çevre dostu ve yenilikçi uygulamaların artarak devam edeceği sözüyle noktaladı.