“Her Zaman Türkiye Dedik”

Sözlerine, “Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum” diyerek başlayan Bahçeli, Türk milletinin değerlerinden ödün vermediklerini vurguladı:

“Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık. Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik.”

Pençe-Kilit Şehitlerini Unutmadı

6 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 askerimizi anarak duygusal bir mesaj verdi:

“Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.”

“Fitnebazlara Fırsat Vermeyeceğiz”

Türkiye’nin huzura doğru ilerlediğini söyleyen Bahçeli, bazı çevrelerin bu süreci sabote etmeye çalıştığını ifade etti:

“Dedikodu iklimini sıcak tutmaya çalışanları göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların tehditlerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için teyakkuz halindeyiz.”

Orman Yangınları ve Provokasyon Uyarısı

İzmir başta olmak üzere son dönemdeki orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığını hatırlatarak provokasyonlara karşı uyardı:

“Yangınları istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır.” DMM'den Kabine Değişikliği İddialarına Net Yalanlama İçeriği Görüntüle

“CHP’de Tuz Kokmuştur”

Temiz siyaset çağrısını yineleyen Bahçeli, CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk iddialarını sert sözlerle eleştirdi:

“Siyaset alanının aklanmaya ihtiyacı var. Mahalli yönetimlerde tuz kokmuştur, emanet heba edilmiştir. CHP'deki belediyelerin yolsuzluk batağına saplanması bu partiyi neredeyse organize bir şebekeye çevirmiştir.”

Adana ve Adıyaman belediye başkanlarını örnek gösteren Bahçeli, İSKİ skandalına atıfta bulunarak, yaşananları “kat kat büyüğü” olarak niteledi.

“CHP’li Başkanların Hesap Vermesi Hukukun Gereğidir”