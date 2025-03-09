"Terörle Demokrasi Arasında Güvenli Bir Ara Durak Yoktur"

Terörle mücadelenin artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştığını ifade eden Bahçeli, "On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür. Bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan söz edilemez" dedi. Siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine daha fazla tahammül edilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Türk milleti, harici ve dahili odakların baskılarına boyun eğmeyecek, terörle demokrasi, silahla siyaset arasında bir denge arayışına girmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Terörün Tüm Kalıntıları Silinmeli"

MHP lideri, 41 yıllık terör ve bölücülük enkazının el birliğiyle kaldırılacağını belirterek, "Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte, tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Önümüzde ihmali ve ihlali düşünülemeyecek altın bir fırsat bulunmaktadır" dedi.

"PKK ve Bağlantılı Tüm Yapılar Silahlarını Bırakmalıdır"

PKK’nın silah bırakması gerektiğini belirten Bahçeli, "PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir. Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes, eşit ve egemen güçler arasında olur. Türkiye Cumhuriyeti devleti, terör örgütüyle eşit bir konumda değildir" dedi.

"Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Bir Fırsat"

Bahçeli, terörün sona erdirilmesi için gerekli toplumsal mutabakatın sağlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye’miz siyasi mutabakat ve toplumsal dayanışmayla terörsüz bir geleceği inşa ve ihya amacındadır. Türk milleti, terörle yaşamaya ne mahkûm, ne mecbur, ne de müstahaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Küresel ve Bölgesel Tehditlere Karşı Dimdik Duracaktır"

MHP lideri, bölgesel istikrarsızlığa da dikkat çekerek, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde süregelen çatışmaların endişe verici olduğunu belirtti. "Küresel ve bölgesel düzeyde derinleşen krizler karşısında Türkiye, milli birlik ve dayanışma ruhunu koruyarak dimdik duracaktır" dedi.

"Terörsüz Türkiye Seferberliği Başarıya Ulaşacaktır"

MHP lideri son olarak, "Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir" diyerek mücadelede kararlılık mesajı verdi.