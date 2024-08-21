Bahçeli: 57 DEM milletvekilinin maaşı ve Hazine yardımı kesilerek terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılsın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır." açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "57 DEMmilletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımı derhal kesilerek, terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır." açıklamasında bulundu.
MHP Lideri Bahçeli: "Dağda kovalanıp başı ezilen, sınır ötesinde kaçacak ve sığınacak in bulmakta zorluk çeken hainlerin siyasi destekçileri artık iyice azgınlaşmışlardır. “Bu devlet yıkılmalıdır” diyen bir soysuz, DEM kontenjanlı TİP milletvekilidir."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyaları karara bağlanarak, bu haşaratlar acilen mahkemeye çıkarılmalıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni anayasa sürecinde Anayasa Mahkemesi statüsü, üye yapısı, yargılama usulleri radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılmalı ya da bu mahkeme kapatılmalıdır."