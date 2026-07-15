Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıllarca atıl kalarak güvenlik riski oluşturan yapıyı modern bir sosyal komplekse dönüştürdü. 2. Emekli Evim, Anne & Çocuk Kafe, Sosyal Hizmet Birimi ve Mahalle Mutfağı'nın yer aldığı Meska Sosyal Tesisi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve kent protokolünün katıldığı törenle hizmete açıldı. Tesisin bölge halkı için önemine dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, 'Karanlığı aydınlığa, riski huzura dönüştürdük' dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal hizmet ağını güçlendirecek projelerinden birini daha hayata geçirdi. Uzun yıllar atıl durumda kalan ve çevre sakinleri için güvenlik riski oluşturan alan, kapsamlı bir dönüşümle modern bir sosyal kompleks haline getirildi. Bölge halkının çehresini değiştiren Meska Sosyal Tesisi, düzenlenen resmi törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, büyükşehir bürokratları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Çavuşoğlu: 'Karanlığı aydınlığa, riski huzura dönüştürdük'

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyeciliğin temel amacının insana dokunmak ve toplumsal huzuru sağlamak olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, 'Yıllardır ihmal edilmiş, bahtına terk edilerek bölge sakinlerimiz için bir güvenlik tehdidi haline gelmiş bu alanı; bugün çocukların neşeyle koştuğu, annelerin güvenle sosyalleştiği bir iyilik merkezine dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, halkımızın bütçesini doğrudan halkımızın huzuru için harcıyoruz. Meska Sosyal Tesisi, mahalle kültürünün, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın ve komşuluk hukukunun yeniden canlanacağı sıcak bir yuva olacaktır' dedi.

'Şehrimizin kaynaklarını şehrimizin insanıyla paylaşıyoruz'

Kimseyi ayırt etmeden Denizli halkının hakkını korumayı kendilerine düstur edindiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Bu şehirde mutlu olmayı en çok hak eden kesimlere sahip çıkmak bizim en büyük görevimizdir. Gelir adaletsizliğinin yaşandığı bu zorlu ekonomik şartlarda, canla başla çalışan emeklilerimize ve çocuklarını büyütmeye çalışan annelerimize sıcak bir yuva kazandırdık. Biz bu şehrin kaynaklarını, her bir kuruşunu doğrudan halkımızın huzuru ve mutluluğu için harcamaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Çavuşoğlu'ndan bölgeye yaz sineması ve konser müjdesi

Konuşmasında bölge halkına yeni yatırımların da müjdesini veren Başkan Çavuşoğlu, tesisin hemen yanında bulunan atıl durumdaki amfitiyatroyu da kısa sürede canlandıracaklarını açıkladı. Bölgeyi adeta bir kültür-sanat merkezine dönüştüreceklerini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, 'Buradaki amfiyi aktif bir sanat merkezi haline getiriyoruz. Sahnesini yeniden düzenleyeceğimiz bu alanda, yaz aylarında sinema gösterimleri ve konserler düzenleyeceğiz. Mahalle mutfağımızla dar gelirli vatandaşlarımıza sağlıklı ve ekonomik yemek sunarken, sosyal yaşam destek birimimizle de her türlü sorununuzda yanınızda olacağız. Biz rengine, inancına bakmaksızın bu şehre bağlı olan herkesin mutlu olacağı yeni bir hikaye yazıyoruz' diye konuştu.

Açılış kurdelesi kadınlar ve çocuklarla birlikte kesildi

Yapılan duaların ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu açılış kurdelesini çok sayıda kadın, çocuk ve protokol üyeleriyle birlikte kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı açılış töreninin ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, modern kompleksi dolaşarak incelemelerde bulundu. Tesis bünyesinde faaliyet gösterecek tüm birimleri tek tek ziyaret eden protokol üyeleri, merkezde yürütülecek çalışmalar, verilecek eğitimler ve sosyal hizmet detayları hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Annelerden emeklilere her kesime dokunan yaşam alanı

Modern bir sosyal kompleks olarak tasarlanan merkez, bünyesinde barındırdığı farklı birimlerle çok yönlü hizmet sunacak. Tesis bünyesinde; emeklilerin sosyal aktivitelerle kaliteli vakit geçirebileceği kentin ikinci 'Emekli Evim' şubesi ile kadınların sosyal yaşama katılımını destekleyen ve çocuklara uzman eğitmenler eşliğinde oyun ortamı sunan ücretsiz 'Anne & Çocuk Kafe', belediye binasına gitmeden ayni ve nakdi yardım başvurularının hızlı çözüme ulaştırılabileceği 'Sosyal Hizmet Birimi' ve dezavantajlı gruplara yönelik her gün sıcak yemek dağıtımı yapacak olan 'Mahalle Mutfağı' bir arada faaliyet gösterecek.