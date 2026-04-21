Edinilen bilgilere göre, belediye binasına gelen Yusuf Doğan isimli kişi, belediye çalışanı ve başkanın sekreteri olduğu öğrenilen Adem Demirkale ile görüşmek istedi. Görüşme sırasında Demirkale’nin arkasını döndüğü anda saldırıya geçen şüpheli, elindeki satırla başına darbe indirdi.

Ağır yaralanan Demirkale, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demirkale’nin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise yaptığı açıklamada saldırıya tepki göstererek, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılacağını ifade etti.