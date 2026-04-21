Fiyatlardaki geri çekilmede en önemli etken olarak ABD ile İran arasında yeniden gündeme gelen diplomatik temaslar öne çıkıyor. Tarafların olası bir barış süreci için dolaylı görüşmeler yürüttüğüne dair haber akışı, arz tarafına ilişkin risk algısını bir miktar azaltarak petrol üzerinde baskı oluşturdu.

Uluslararası basına yansıyan bilgilere göre İran’ın, arabulucular üzerinden ABD ile yeni bir görüşme turuna katılabileceği ifade ediliyor. Öte yandan bazı kaynaklar, sürecin ilerlediğine dair sinyallerin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini aktarıyor.

Buna karşın Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim, enerji piyasaları için kritik bir risk unsuru olmaya devam ediyor. Küresel petrol taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği bu stratejik geçitteki belirsizlik, fiyatların sert düşmesini engelliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı yetkilileri ise son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimin, küresel enerji piyasaları açısından tarihsel ölçekte ciddi bir kriz ortamı yarattığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Piyasalarda ayrıca ABD Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı haftalık stok verileri de bekleniyor. Analistler, stoklardaki olası düşüşün fiyatları destekleyebileceğini, artışın ise baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

Genel tabloya bakıldığında, petrol fiyatlarının kısa vadede ABD–İran hattındaki diplomatik gelişmeler ile arz-talep verileri arasında dalgalanmaya devam etmesi bekleniyor.