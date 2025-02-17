Navitas Spa Sarnıç işletmesinin internet sitesinde, tarihi sarnıcın içinde modern bir spa merkezi sunulduğu, çeşitli masaj terapileri ile Uzak Doğu ve Aromaterapi gibi farklı bakım paketlerinin sunulduğu belirtiliyor. Ancak, tarihi sarnıcın SPA merkezi olarak kullanılmasına yönelik tepkiler artarken, yapılan kaçak eklentilerin yapının asıl dokusuna zarar verdiği kaydedildi.

Tarihi yapının, kentsel arkeolojik sit alanında ve Sultanahmet Meydanı’ndaki koruma esaslarına tabii olduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022’de bu durumla ilgili çalışmalara başlamış ve yapılan kaçak eklemelerin 6 ay içinde kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Ancak, işletme bu talebi dikkate almayarak faaliyetlerine devam etti. Bakanlık, 2023'te aykırılıkların giderilmemesi üzerine suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Fatih Belediyesi, yapılan incelemede sarnıcın bir kısmında cam eklentiler, jakuzi ve diğer izinsiz yapılar olduğunu belirledi. Ayrıca, tarihi sarnıcın ruhsatsız olduğu ve vergi muafiyeti talebinde bulunulduğu da tespit edildi. Bakanlık, yapılan başvuruyu aykırılıklar giderilene kadar değerlendirmeye almayacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, sarnıcın, 2022 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerle bu duruma dikkat çekildiği, 2023 yılında ise suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Bakanlık, tüm hukuki süreçlerin takip edildiğini ve tarihi yapının orijinal haline getirilmesi için gerekli adımların atılacağını duyurdu.