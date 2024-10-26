UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in kasasına giren para belli oldu. En çok gelir elde eden takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekibi, Fenerbahçe takip etti.

İşte takımlarımızın şimdiye kadar elde ettiği gelir:

FENERBAHÇE

Avrupa Ligi'de bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden sarı - lacivertlilerin kasasına giren rakam ise 7.08 milyon Euro.

GALATASARAY

Avrupa Ligi'nde iki galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray şu ana kadar 12.65 milyon Euro kazanarak temsilcilerimiz arasında en fazla kazanan takım oldu.

BEŞİKTAŞ

Deplasmanda Lyon'u mağlup ederek ilk galibiyetini alan Beşiktaş ise 5.51 milyon Euro kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR FK

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan İstanbul ekibinin kasasına şimdiye kadar 3.8 milyon Euro girdi.