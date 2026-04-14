Avrupa’nın önde gelen şirketlerini kapsayan STOXX Europe 600 endeksi, TSİ 10.17 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 617,58 puana ulaştı. Piyasalardaki yükselişte, diplomatik temasların yeniden kurulabileceğine dair beklentiler etkili oldu.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Amerika Birleşik Devletleri ile İran heyetlerinin bu hafta İslamabad’da yeniden bir araya gelmesi gündemde. Söz konusu gelişme, küresel risk iştahını artırarak borsalara alım getirdi.

Barış umuduyla birlikte petrol fiyatları varil başına 100 doların altına gerilerken, sanayi ve teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti. Buna karşın enerji şirketlerinde sınırlı geri çekilme görüldü.

Öte yandan analistler, Hürmüz Boğazı’ndaki kapanmanın sürmesi halinde enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskıyı devam ettirebileceği uyarısında bulunuyor.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 4 değer kazanan STOXX 600, aynı dönemde sınırlı yükselen S&P 500 endeksine kıyasla daha güçlü bir performans sergiledi.

Şirket bazında ise, Orta Doğu’daki gerilimin Körfez talebini zayıflatması Fransız lüks devi LVMH’yi olumsuz etkiledi. Şirketin ilk çeyrek satışlarının düşmesi sonrası hisselerinde yaklaşık yüzde 2’lik kayıp yaşandı.