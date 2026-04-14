Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Karar, Mersin’de görülen yargılamanın ardından açıklandı. Dosya kapsamında daha önce Ankara’da talimatla ifade veren Kılıçdaroğlu, savunmasında kullandığı ifadelerden dolayı herhangi bir pişmanlık duymadığını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu savunmasında, kamu görevleri boyunca şeffaf ve halk odaklı hareket ettiğini vurgulayarak, “Hayatım boyunca emeğimle kazandım. Yönettiğim bütçelerde her zaman vatandaşın hakkını korumaya özen gösterdim” ifadelerine yer vermişti.

Mahkemenin verdiği hapis cezasının kesinleşme süreci ve olası itiraz aşamalarına ilişkin hukuki süreç ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.