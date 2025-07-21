Gürok Grup'un cam ambalaj sektöründe faaliyet gösteren markası GCA, Avoya markasına özel tasarladığı cam şişe ile A’ Design Award & Competition 2025’te Ambalaj Tasarımı kategorisinde Bronz Ödül’ün sahibi oldu. Estetik ve işlevselliği bir araya getiren özgün tasarım, Como’da düzenlenen törende uluslararası jüri tarafından ödüle değer bulundu. Bu başarı, GCA’nın küresel ölçekteki tasarım yetkinliğini ve yaratıcı vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tasarım dili, markanın vaadini yansıttı

Avoya’nın şişe tasarımı; sade çizgileri, çağdaş formu ve camın doğal şeffaflığıyla birleşen güçlü bir estetik anlayışıyla geliştirildi. Tasarımda yalnızca görsellik değil; markanın “Sende Bi’ Yenilik Var!” söylemini yansıtan bütünsel bir deneyim hedeflendi. GCA Design Studio Yöneticisi Şule Esra Çetinkaya’nın imzasını taşıyan şişe tasarımı, ürünün doğal mineralli yapısını yalın bir tasarım diliyle bütünleştirerek içeriğin özüne sadık kalan bir sunum oluşturdu.

Tören Como’da gerçekleşti

Uluslararası tasarım dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen A’ Design Award & Competition ödül töreni, 17 Temmuz’da Como’da gerçekleştirildi. Ödül töreninde AVOYA’yı Global İş Geliştirme Lideri Eda Güral temsil etti; GCA adına ödülü AVOYA şişesinin tasarımına imza atan GCA Design Studio Yöneticisi Şule Esra Çetinkaya teslim aldı.

Tasarımda küresel başarı

Her yıl yüzlerce ülkeden başvuru alan A’ Design Award & Competition, tasarımda estetik, işlevsellik ve inovasyon kriterleriyle öne çıkan projeleri onurlandırıyor. Avoya şişesinin kazandığı Bronz Ödül, GCA’nın yalnızca üretim gücüyle değil, tasarımdaki vizyonuyla da sektöre yön verdiğini gösteriyor. Bu başarı, GCA’nın tasarım odaklı markalara stratejik çözüm ortağı olma hedefini de güçlendiriyor.