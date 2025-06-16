ATO’nun ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, günümüz dünyasında dijitalleşmenin her alana hızla yayıldığını vurgulayarak, Türkiye’nin bu dönüşüme güçlü bir şekilde ayak uydurduğuna dikkat çekti. İşletmelerin artık defter tutma, fatura kesme, arşivleme ve vergi beyanı gibi birçok yasal yükümlülüğü dijital ortamda kolaylıkla yerine getirebildiğini ifade eden Baran, ATO olarak üyelerinin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirtti.

Baran, imzalanan protokol ile ATO üyelerinin, bankacılık işlemlerini ve ön muhasebe süreçlerini "p@ket e-Yönetim Platformu" üzerinden tek uygulama ile yönetebileceğini söyledi. Bu sistemin açık bankacılık servislerini de içerdiğine dikkat çeken Baran, “170 bin üyemiz, 2027 yılı başına kadar bu platformdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu iş birliğinin üyelerimize büyük kolaylıklar sağlayacağına inanıyor, ülkemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben ise ATO ile gerçekleştirilen iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyen "p@ket" platformunu kısa süre önce hizmete sunduklarını hatırlattı. Bugüne kadar birçok meslek kuruluşuyla benzer iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Akben, ATO ile yapılan bu protokolün de platformun yaygınlaşmasında önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yaklaşık 8 bin müşterinin halihazırda p@ket’i aktif olarak kullandığını ve 60 binden fazla e-fatura kesildiğini aktaran Akben, “Yeni bir ürün olmasına rağmen kullanıcılarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Önümüzdeki süreçte daha fazla KOBİ’ye ulaşarak bu dijital dönüşüm sürecinde onlara destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İmza törenine Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz’ın yanı sıra kurum yöneticileri ve ATO yönetim kadrosu da katılım sağladı. Bu güçlü iş birliği ile Ankara Ticaret Odası üyeleri, dijitalleşmenin sunduğu olanaklardan daha etkin biçimde faydalanarak iş süreçlerini hızlandırma imkânı bulacak.