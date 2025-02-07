Büyükelçi Dumont, Ekonomi Dairesi Başkan Yardımcısı Orhan Chiali, Konsolos Yardımcısı Valentin Allary Lacroix ve Sürdürülebilir Kalkınma Ataşesi Berat Durmuş ile birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Görüşmeye ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

Ankara’nın ekonomik gücü

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın güçlü sanayi altyapısına vurgu yaparak, başkentteki 13 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 15 binden fazla firmanın iç ve dış pazarlara üretim yaptığını belirtti. Özellikle savunma sanayii, havacılık, medikal, yenilenebilir enerji ve inşaat makineleri sektörlerinde Ankara’nın uluslararası rekabet gücüne sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, şehirdeki 21 üniversite, 13 teknokent, 152 Ar-Ge merkezi ve 36 tasarım merkezinin teknoloji üretiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

Ankara ekonomisinin yüzde 70’inin hizmet sektörüne dayandığını dile getiren Baran, sağlık ve turizm alanlarında da ciddi büyüme yaşandığını kaydetti.

Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri

Baran, Fransa’nın Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, 2024 yılı sonunda iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 22,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Türkiye’de doğrudan veya ortaklık yoluyla faaliyet gösteren Fransız sermayeli yaklaşık 1.700 şirketin toplam yatırım tutarının 8,5 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Aynı zamanda, Türk şirketlerinin de Fransa’da önemli yatırımları bulunduğunu belirterek, "Beko, Eczacıbaşı Holding ve Otokar gibi şirketlerimiz Fransa’da yatırım yapıyor. Bu iş birliklerini artırmalıyız" dedi.

Schengen vizesi ve Yeşil Mutabakat

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Baran, özellikle iş insanlarının Schengen vizesi konusunda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, "Fuarlar, B2B görüşmeler ve ticari amaçlı seyahatler için vize kolaylığı sağlanmasını bekliyoruz" dedi. Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın sanayi üzerindeki etkilerine değinerek, sürecin ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Büyükelçisi Dumont: "30 milyar dolar için söz verdim"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak için çalışacaklarına dair söz verdiğini belirtti. Dumont, "Ticaretimizin dengeli bir şekilde büyümesinden memnunuz. İki ülke olarak ekonomik iş birliğimizi daha ileri taşımak için çalışmalıyız" dedi.

Yeşil Mutabakat kapsamında geleceğin sanayi yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayan Dumont, Fransa’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yakınlaşmasını destekleyen ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Türkiye’nin AB değerler birliğine katılımını önemsiyoruz" dedi.