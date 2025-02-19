Baran, Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik alanında güçlü bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması sıralamasında Türkiye, Çin'den sonra 43 firma ile ikinci sırada yer alıyor. Bu firmaların 21’inin merkezi ise Ankara’da bulunuyor," şeklinde konuştu. Türk inşaat sektörünün, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Amerika gibi geniş bir coğrafyada büyük başarılara imza attığını belirten Baran, Türk firmalarının yüksek kalite işçilikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çektiğini söyledi.

Baran, sektördeki yüksek malzeme maliyetleri, tedarik zinciri aksaklıkları, işgücü eksikliği gibi sorunların, gelişimin önündeki engeller olduğunu ifade ederek, bu sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, Emlak Konut’un başlatacağı yeni konut kampanyasına da değinerek, 81 ildeki konut projelerinin ülkenin büyümesine ve istihdam artışına önemli katkılar sunacağını vurguladı.

Baran, Bakan Kurum’a bu kampanya için teşekkürlerini ileterek, "Bu projeler, inşaat sektörünü canlandırmanın yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik büyümesine de lokomotif etkisi yapacaktır," dedi.