Tahmin Edilebilir Şifrelere Son

Avukat Türe, dolandırıcılık vakalarının artışıyla birlikte daha önce alınan doğum tarihlerini şifre olarak kullanma yasağının kapsamının genişletildiğini belirtti. Yeni düzenlemeyle, futbol takımlarının kuruluş yıllarının yanı sıra, 1453, 1881, 1915 gibi tarihi yıllar ve plaka tekrarları gibi tahmin edilebilir şifrelerin de kullanımına son veriliyor. Türe, “Artık kişiler hem kendi doğum tarihlerini hem de önemli tarihleri veya takım kuruluş yıllarını şifre olarak kullanamayacak. Bu tür şifreler dolandırıcılık olaylarını kolaylaştırdığı için bu düzenleme şart hale geldi” dedi.

Kart Blokesi ve Uyarılar

Yeni düzenlemeye göre, kullanıcılar tahmin edilebilir bir şifreyle işlem yapmak istediklerinde, ATM’ler tarafından uyarılacak ve şifrelerini değiştirmeleri istenecek. Şifre değişikliğinde ısrarcı olanların kartları ATM’ler tarafından bloke edilebilecek. Bankaların kullanıcıları düzenli olarak şifre değişikliği konusunda bilgilendirdiğini hatırlatan Türe, “1903, 1905, 1907 gibi takım kuruluş tarihlerini veya plakaları şifre olarak kullanan kişiler uyarılacak. Ancak uyarılara rağmen aynı şifreyi kullanmaya devam edenlerin kartları bloke edilecek ve yeni kart talep etmeleri gerekecek” ifadelerini kullandı.

Kusur Değerlendirmesi ve Yasal Süreç

Türe, uyarılara rağmen tahmin edilebilir şifre kullanımı nedeniyle mağduriyet yaşayan kişilerin, bu durumdan kendilerinin sorumlu tutulacağını vurguladı. “Bankalar, bu tür durumlarda müşterilerini defalarca bilgilendiriyor. Buna rağmen uyarılara uyulmaması durumunda yaşanacak dolandırıcılık olaylarında mağduriyetin sorumluluğu kullanıcıya ait olacak” dedi.

Bu yeni düzenleme ile dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesi ve daha güvenli bir kart kullanımı hedefleniyor. Kart sahiplerinin, şifrelerini belirlerken dikkatli davranmaları ve tahmin edilebilir şifrelerden uzak durmaları önemle tavsiye ediliyor.