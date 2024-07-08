Rakamlarla 2024 Yılı İlk Çeyreği

Biotrend, 2024 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre net karını %67 artırarak ve %92 net kar marjı ile güçlü bir finansal performans göstererek 558 milyon TL kar elde etti. Şirket, elektrik üretiminin %99,24'ünü eski YEKDEM tarifesiyle satarak verimliliğini maksimize etti ve 2022 yılından, 2024 yılının ilk çeyrek sonuna kadar 7,3 milyon ABD Doları karbon kredisi geliri elde ederek sürdürülebilirlik taahhüdünü pekiştirdi.

Biotrend, Freepoint Stratejik Yatırım Ortaklığı ile Plastik Kirliliğine Karşı Mücadeleyi Güçlendiriyor.

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems International Ltd. (Freepoint Eco-Systems), plastik kirliliğine yönelik döngüsel ekonomideki ayak izlerini genişletmek için potansiyel bir stratejik ortaklık duyurdu. Ortak vizyonları sayesinde bu iş birliği, plastik ileri dönüşüm endüstrisindeki yatırımlarını Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya gibi ülkelerde güçlendirecek.

Bu girişimle bağlantılı olarak Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, kullanılmış plastiklerin orijinal hammaddesine dönüşümünü sağlayacak projeler gerçekleştirerek döngüsel ekonomi alanındaki varlıklarını güçlendirecek. Bu işbirliği ile, atık plastiği kimyasal ileri dönüşüm yoluyla, yeni plastik yapımında kullanılan reçineler de dahil olmak üzere petrokimyasal ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan nafta ikamesi bir ürün olan piroliz yağına dönüştürülecek.

Biotrend, bu girişime endüstri uzmanlığını ve İzmir Aliağa’da kurulacak olan yılda 60.000 ton işleme kapasitesine sahip gelişmiş bir plastik ileri dönüşüm tesisi inşa etme ve işletme deneyimini getiriyor. Freepoint Eco-Systems ise büyük ölçekli, gelişmiş plastik ileri dönüşüm tesisleri inşa etme, işletme ve sahip olma konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu tesislerde, atık plastikler yeni plastik üretiminde kullanılabilecek piroliz yağına dönüştürülüyor. Freepoint Eco-Systems ve bağlı kuruluşları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Güneydoğu Asya'da plastik ileri dönüşüm projeleri geliştiriyor ve yatırım yapıyor.

Döngüsel Geleceğe Yatırım

Bu girişim, 50/50 ortaklığa dayanan bir yapıya sahip olacak, gelecekteki projeleri geliştirmek ve işletmek için ortak bir yatırım şirketi kurulacak. Durum tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından Freepoint Eco-Systems, tahsisli sermaye artırımı yoluyla Biotrend hisselerinin yaklaşık %10'unu satın alacak. Biotrend, bu sermaye artırımından elde edilen geliri İzmir Aliağa tesisini de içeren ileri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi ve finansmanı için kullanacak.

Biotrend ve Freepoint Eco-Systems arasındaki stratejik ortaklık, Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da yeni projeler geliştirmeyi ve yıllık 250.000 ton atık plastiği ileri dönüştürebilecek toplam bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamlı geri dönüşüm çabası, plastik kirliliğinin azaltılmasında önemli bir rol oynayacak.

Biotrend CEO Özgür Umut Eroğlu: "2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarımız, alternatif enerji ve atık yönetimi alanlarındaki liderliğimizi açıkça gösteriyor. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odaklı yatırımlarımızın meyvesini veriyor olmanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında ilk dikimini gerçekleştirdiğimiz domateslerimizle yılda 2000 – 2500 ton ürün elde etmeyi hedeflediğimiz 44.000m2 cam seramız ve plastik ileri dönüşüm projemiz gibi yeni yatırımlarımızla ülke ekonomisine ve çevreye daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Freepoint ile yaptığımız önemli ortaklıktan duyduğumuz heyecanı da ayrıca ifade etmek isterim. Bu anlaşma, Biotrend'in plastik ileri dönüşüm sektöründeki lider konumunu güçlendirmemize ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmamıza yardımcı olacak. Freepoint ile birlikte çalışmayı ve bu ortaklığın her iki taraf için de büyük başarılar getirmesini bekliyoruz."

Freepoint Eco-Systems Uluslararası Başkanı Oscar Gutierrez, şu ifadelerle heyecanını dile getirdi: " Plastik ileri dönüşüm ağımızı Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'ya genişletmek, plastik atık sorununun küresel ölçekte çözümüne katkıda bulunma çabalarımızda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor." Gutierrez ayrıca ekledi: "Biotrend ile kuracağımız ortaklık, çevreye fayda sağlayacak döngüsel ekonomi çözümlerinin geliştirilmesini hızlandırmak için gerekli plastik ileri dönüşüm altyapısını oluşturma hedefimizi paylaşıyor. Biotrend'in Türkiye'de belediye katı atık yönetimi konusunda köklü bir deneyime sahip olması, bu yeni plastik ileri dönüşüm altyapısını birlikte inşa etme konusunda bizi heyecanlandırıyor."