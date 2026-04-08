Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100, günü yüzde 1,45 kayıpla 12.921,56 puandan kapatmıştı. Ancak açılışın ardından yükseliş trendi hız kazandı. Bankacılık endeksindeki sert artış yüzde 8,5’e yaklaşırken, BIST 100’de kazanç yüzde 4’ün üzerine çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 1,87 ile kimya, petrol ve plastik oldu.

Teknik analizler, BIST 100 için 13.600 ve 13.700 puan seviyelerini direnç, 13.300 ve 13.200 puan seviyelerini ise destek noktaları olarak işaret ediyor.

Orta Doğu’da sağlanan ateşkesin küresel piyasalarda da iyimserlik yarattığı gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası saldırıları iki hafta süreyle askıya aldıklarını açıklarken, ateşkesin Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütüldüğünü belirtti. Trump, İran’dan gelen 10 maddelik teklifin uzun vadeli barış için uygulanabilir bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 17 baz puan azalarak 268 baz puana geriledi. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi ÜFE ve ABD Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktardı.