Aylık performans

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında mevduat faizinin aylık reel getirisi %0,72 olurken, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında bu oran %1,08 olarak kaydedildi. Yatırımcılar diğer araçlarda ise kayıplar yaşadı: Yİ-ÜFE’ye göre Amerikan Doları %1,14, Euro %3,37, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %3,87, külçe altın %5,01 ve BIST 100 endeksi %8,77 oranında değer kaybetti. TÜFE’ye göre ise kayıplar biraz daha sınırlı kaldı: Dolar %0,79, Euro %3,03, DİBS %3,53, külçe altın %4,68 ve BIST 100 %8,45 oranlarında yatırımcı kaybı yaşadı.

Üç aylık değerlendirme

Üç aylık performansta külçe altın, yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Yİ-ÜFE ile %10,03, TÜFE ile %7,57 oranında değer kazandıran altını, yatırımcıların en çok kaybettikleri araç ise Euro oldu. Euro, üç aylık dönemde Yİ-ÜFE ile %5,03, TÜFE ile %7,15 oranlarında kayba yol açtı.

Altı aylık değerlendirme

Altı aylık dönemde de külçe altın yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yİ-ÜFE’ye göre %29,21, TÜFE’ye göre %24,97 reel getiri sağlayan altını, Euro izledi. Euro Yİ-ÜFE ile %5,14, TÜFE ile %8,26 oranında kayıpla yatırımcılarını üzdü.

Yıllık değerlendirme

Yıllık bazda külçe altın yine zirvede yer aldı. Yatırımcılar Yİ-ÜFE’ye göre %54,39, TÜFE’ye göre %51,10 oranlarında reel getiri elde etti. Aynı dönemde mevduat faizi ve DİBS sınırlı da olsa pozitif getiri sağlarken, Euro ve Amerikan Doları yıllık bazda kayıplarını sürdürdü. Yİ-ÜFE’ye göre mevduat faizi %4,20, DİBS %2,96 ve BIST 100 %0,27 reel getiri sağlarken; Euro %0,52 ve Dolar %7,04 kaybettirdi. TÜFE’ye göre ise mevduat faizi %1,98, DİBS %0,76 ve BIST 100 %1,86 oranlarında getiri sağlarken; Euro %2,64, Dolar %9,02 ile yatırımcı kaybı yaşadı.