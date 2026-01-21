Sabit Maaş Modeli Sorgulanıyor

Asgari ücret artışının ardından iş dünyasında tartışma artık zammın kendisinden çok, ücret sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerine yo? ?unlaşıyor. Net maaşlara ek olarak SGK primleri, vergiler ve yan haklarla birlikte toplam personel maliyetlerinin artması, özellikle emek yoğun sektörlerde şirketleri yeni arayışlara yöneltiyor.

Uzmanlara göre sabit ücret modeli hem yüksek performansı yeterince ödüllendirmiyor hem de şirketler için maliyet baskısını artırıyor. Bu durum, verimlilik ve kârlılık dengesini zorluyor.

“İki Taraf da Haklı, Sorun Sistem”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan, yapay zekâ destekli performans ve yetenek yönetimi alanında danışmanlık ve yazılım çözümleri sunan F4e CEO’su İrem Yelkenci, tartışmanın yanlış bir zeminde yürütüldüğünü söylüyor:

“Ücret artışları çalışanlar için sosyal bir gereklilik. Ancak işverenler açısından artan maliyetler ciddi bir baskı yaratıyor. Burada iki taraf da haklı. Asıl sorun, ücret ve performans sistemlerinin yeni ekonomik gerçekliğe uyg un olmaması.”

Yelkenci’ye göre çözüm; hedefe dayalı performans ölçümü ve prim, bonus gibi değişken ücret modellerinin yaygınlaştırılması. Bu sayede çalışanlar katkıları oranında daha fazla kazanma imkânı bulurken, şirketler de maliyetlerini daha sağlıklı yönetebiliyor.