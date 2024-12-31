Açlık Sınırı Yeni Asgari Ücrete Yaklaşıyor

Türk-İş'e göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı olan açlık sınırı, Aralık ayında 20 bin 562 TL’den 21 bin 83 TL’ye yükseldi. Bu rakam, Ocak 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücrete sadece 1.021 TL farkla yaklaşıyor. Mevcut asgari ücret olan 17 bin 2 TL ise açlık sınırının 4 bin 81 TL altında kalarak yaşam maliyetine cevap veremediğini gözler önüne seriyor.

Yoksulluk Sınırı 68 Bin TL'yi Aştı

Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçların dahil edildiği yoksulluk sınırı ise Aralık ayında 66 bin 796 TL’den 68 bin 675 TL’ye yükseldi. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık üç katını aşarak gelir dağılımındaki adaletsizliği ve ekonomik zorlukların derinliğini işaret ediyor.

Bekar Bir Çalışanın Yaşam Maliyeti 27 Bin TL’yi Geçti

Türk-İş'in hesaplamalarına göre, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 26 bin 712 TL’den 27 bin 365 TL’ye yükseldi. Bu veri, özellikle tek başına geçinen bireylerin yeni asgari ücretle bile yaşamlarını idame ettirmekte zorlanacağını gösteriyor.

Mutfak Enflasyonu Yıllık Yüzde 46,09 Arttı

2024 Aralık ayında mutfak enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 2,54 artarken, yıllık artış yüzde 46,09 olarak kaydedildi. Ortalama yıllık mutfak enflasyonu ise yüzde 62,35 seviyesine ulaştı. Bu durum, temel gıda fiyatlarındaki yükselişin hanehalkı üzerindeki baskıyı artırdığını ortaya koyuyor.

TÜRK-İŞ: "Asgari Ücret, Yoksulluğa Çare Olmaktan Uzak"

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, belirlenen 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin mevcut koşullarda çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Çalışanların insanca yaşayabilmesi için yeni asgari ücretin en az 29 bin 583 TL olması gerektiğini vurguladık. Açlık ve yoksulluk sınırındaki artış, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaş için ekonomik bir buhran anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.

Vatandaş Ne Diyor?

Vatandaşlar, günlük yaşamda temel ihtiyaçlarını karşılamanın dahi zorlaştığını belirterek yüksek enflasyon ve gelir yetersizliği karşısında çözüm arayışında. Sosyal medya ve kamuoyunda asgari ücretle ilgili tepkiler artarken, daha fazla sosyal yardım ve destek çağrıları yükseliyor.

2025 Yılı İçin Ekonomik Beklentiler

Ekonomistler, 2025 yılında artan hayat pahalılığı ve enflasyon baskısının daha fazla hissedileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Üretim maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki hareketlilik, hem tüketici hem de işveren üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Yeni yılda vatandaşların ekonomik zorluklarla baş edebilmesi için daha etkin sosyal politikaların devreye alınması ve alım gücünü artırıcı önlemlerin hızla hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.