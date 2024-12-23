Erdoğan İlk Sırada, Yavaş ve İmamoğlu Takip Ediyor

Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 26.5’lik oranla birinci sırada yer aldı. Erdoğan’ı, yüzde 17 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 13.2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hakan Fidan Sürprizi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yüzde 6.3 oranında destek alarak dördüncü sıraya yerleşmesi dikkat çekti. Fidan’ın ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel yüzde 5.1, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yüzde 4.9, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 1.2 destek aldı.

Anketin Detaylı Sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: %26.5

Mansur Yavaş: %17.0

Ekrem İmamoğlu: %13.2

Hakan Fidan: %6.3

Özgür Özel: %5.1

Selçuk Bayraktar: %4.9

Kemal Kılıçdaroğlu: %1.2

Fatih Erbakan: %1.0

Diğer: %3.1

Fikrim yok/Cevap yok: %21.7

Kararsızların Yüksek Oranı Siyasi Dinamiklere İşaret Ediyor

Ankette en dikkat çeken noktalardan biri, katılımcıların yüzde 21.7’sinin “fikrim yok” ya da “cevap yok” demesi oldu. Bu oran, seçim sürecinde adayların performansı ve vaatlerinin belirleyici olacağını işaret ediyor. Kararsız seçmen kitlesinin yüksekliği, siyasi atmosferin dinamik bir şekilde değişebileceğinin göstergesi.

Siyasi Analiz: Seçim Sürecinde Strateji Belirleyici Olacak

Anket, Türkiye’nin siyasi nabzını tutarken, seçime doğru adayların performanslarının ve iletişim stratejilerinin seçmenin kararını şekillendireceğini ortaya koyuyor. Erdoğan’ın liderlik konumunu koruması, Yavaş ve İmamoğlu’nun şehir yönetimindeki başarılarının ulusal ölçekte yankı bulması, Fidan ve Bayraktar gibi isimlerin yeni yükselen alternatifler olarak dikkat çekmesi, seçim atmosferine dair ipuçları veriyor.

Sonuç: Dinamik ve Rekabetçi Bir Süreç Bekleniyor

ASAL Araştırma’nın sonuçları, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dinamik ve rekabetçi bir atmosferle girdiğini gösteriyor. Kararsız seçmen kitlesi ve farklı adaylara yönelen ilgi, seçime giden süreçte siyasetin tüm tarafları için stratejik hamlelerin önemini artırıyor.