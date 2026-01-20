Ladin, sarıçam, kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu Kafkasör Yaylası’nda kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreyi buldu. Ortaya çıkan kartpostallık manzaralar, bölgeyi ziyaret edenleri kendine hayran bıraktı.

Doğu Karadeniz genelinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek rakımlı alanlarda kışın tüm güzelliğini gözler önüne sererken, Artvin merkeze yaklaşık 7 kilometre mesafede ve bin 200 rakımda bulunan Kafkasör Yaylası da yoğun yağıştan nasibini aldı. Yazın hareketli görüntülere sahne olan yaylada, karla birlikte sakin ve huzurlu bir atmosfer oluştu.