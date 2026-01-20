Verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı, bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış göstererek yarım milyonu geçti.

2024 yılında havalimanından faydalanan yolcu sayısı 418 bin 935’i iç hatlar, 5 bin 665’i dış hatlar olmak üzere toplam 424 bin 600 olarak kayıtlara geçmişti. 2025 yılında ise bu sayı yüzde 22 oranında artarak 518 bin 121’e yükseldi.

2025 verilerine göre Nuri Demirağ Havalimanı’ndan 508 bin 740 yolcu iç hatlarda, 9 bin 381 yolcu ise dış hatlarda seyahat etti. Yolcu sayısındaki bu artış, Sivas’ın hava ulaşımına olan talebinin ve bölgesel hareketliliğin giderek arttığını ortaya koydu.

Yetkililer, yolcu sayısındaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin beklendiğini belirtti.