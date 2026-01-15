Kulüp, 2025-2026 sezonu için Viyana merkezli sigorta şirketi Viennalife Emeklilik ve Hayat sponsorluk anlaşması yaptı. Resmi sponsorluğu kapsamındaki bu iş birliği spora ve genç yeteneklere verilen desteği daha da güçlendirecek.

Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı için yeni sezonda önemli bir adım atarak Viyana merkezli sigorta şirketi Viennalife Emeklilik ve Hayat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında Viennalife, Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’na 2025- 2026 sezonu boyunca destek verecek. Anlaşma, genç kadın sporcuların gelişimini desteklemenin yanı sıra, kadın voleybolunun Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

‘Bu güç birliği, spora ve geleceğe yapılan bir yatırım’

Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, kuruluşlarından bu yana attıkları her adımda sporun birleştirici gücünü merkeze aldıklarını söyledi. Ayyarkın, “Sporun toplumları dönüştüren etkisini, genç sporcular üzerinde yarattığı ilhamı ve kadın voleybolunun Türkiye’ deki yükselişini büyük bir gururla takip ediyoruz. Türkiye’ de emeklilik ve hayat sigortası alanının öncü şirketlerinden Viennalife’ın desteği, bizim için sponsorluk olmanın ötesinde; aynı zamanda ortak bir vizyonu temsil ediyor.” dedi. Bugün Türk voleybolunun, dünya sahnesinde elde ettiği başarılarla milyonlarca insana umut veren, ilham veren bir güç haline geldiğini de vurgulayan Ayyarkın, “Biz de bu güçten aldığımız motivasyonla, genç kadın sporculara daha fazla imkan sunmayı hedefliyoruz. Viennalife ile kurduğumuz bu iş birliğini, spora, gençliğe ve geleceğe yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bu ortaklık, hem kulübümüzün gelişimine hem de Türk voleybolunun daha da ileri taşınmasına değerli katkılar sağlayacak. Birlikte, çok daha büyük başarı hikayelerini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

‘Spor, toplumları birleştiren evrensel bir değer’

Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barbara Hagen ise, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aras Kargo Spor Kulübü olarak sporun toplumsal gücüne inanıyoruz. Spor toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gençlere özgüven kazandıran, kadınların görünürlüğünü artıran güçlü bir alan. Voleybolun Türkiye’de son yıllarda ulaştığı seviyeyi büyük bir heyecan ve gururla takip ediyoruz. Viennalife ile yaptığımız bu iş birliği, değerlerimizin ve vizyonumuzun örtüştüğü bir birliktelik. Tıpkı Türk voleybolunun nezaketi, kalitesi ve başarılarıyla ilham veren yapısı gibi, biz de sporun insanları bir araya getiren evrensel gücüne inanıyoruz.” Bu desteğin, genç kadın sporculara daha iyi bir gelecek sunmak, onlara yol açmak ve Türkiye’de kadın sporunun bilinirliğini artırmak adına çok değerli olduğunu vurgulayan Hagen, “Bu ortaklığın, sahadaki başarılar kadar spor kültürünü, toplumsal etkiyi ve genç nesillerin yaşamına dokunan projeleri güçlendireceğine inanıyoruz. Viennalife’ın desteğini yanımızda hissetmek bize büyük motivasyon veriyor; birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz” diye konuştu.

‘Bu sponsorluk, insan odaklı değerlerimizin ve sporun birleştirici gücüne olan inancımızın güçlü bir yansımasıdır’

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile gerçekleştirilen iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi: “Sigortacılık anlayışımızın merkezinde, insan hayatına değer katmak ve topluma uzun vadeli fayda sağlamak yer alıyor. Spora verilen desteğin de aynı şekilde toplumda pozitif bir etki yarattığına inanıyoruz. Aras Kargo Spor Kulübü ile kurduğumuz bu birliktelik, dayanışmaya, güvene ve sürdürülebilir başarıya duyduğumuz inancın doğal bir yansımasıdır.”

Tozşekerli, Türk voleybolunun son yıllardaki güçlü yükselişine dikkat çekerek şöyle ifade etti: “Türk kadın voleybolu bugün ulusal ve uluslararası arenada büyük bir ivme yakaladı. Bu yükselişin ardında, oyuncuların azmi, disiplini ve bitmeyen mücadele ruhu var. Kadın sporcularımızın başarısı, yalnızca sahaya değil; toplumun her kesimine ilham veren güçlü bir hikâye oluşturuyor. Biz de bu başarı yolculuğuna eşlik etmekten büyük bir gurur duyuyoruz.”

Sporun toplumda yarattığı olumlu etkiye vurgu yapan Tozşekerli, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti: “Türk voleybolunun yükselişi, yüksek motivasyon ve sahadaki güçlü takım ruhunun bir sonucu. Aras Kargo Spor Kulübü’nün bu yolculuğuna destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun, gençler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerine ilham veren bir alan olduğuna inanıyoruz.”

Viennalife’ın spora ve spor kültürünün gelişimine verdiği öneme değinen Tozşekerli, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu iş birliğinin, voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına ve spor kültürünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Aras Kargo Spor Kulübü ile birlikte daha büyük hedeflere yürümekten heyecan duyuyoruz. Tüm takıma başarılar diliyoruz.”