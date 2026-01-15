Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 6 Ocak tarihinde TOBB Müşterek Kurul Toplantısı’na onur konuğu olarak katıldığı hatırlatıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının, iş dünyası temsilcileriyle samimi bir atmosferde ve soru-cevap formatında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantının süresi ve içeriğinin kamuoyuna yansıtıldığı şekilde “problemli” bir ortam olmadığını açıkça ortaya koyduğu vurgulandı. Toplantının bu denli uzun sürmesinin, iddiaların aksine sağlıklı bir istişare ortamının göstergesi olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Toplantının süresinden anlaşılacağı üzere, kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortam söz konusu olmamıştır. Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede; basına kapalı bir toplantıyı günler sonra, bilinçli algı oluşturma gayretiyle, 5N1K kuralı hiçe sayılarak ve tarafımızla iletişime geçilmeden, dedikodu tarzında haberleştirilmesi manidardır.”

Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki değerlendirmelere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.