Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Aralık ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 129,4 milyon, banka kartı sayısı 194,4 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 111,6 milyon adet oldu.

2023 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 10’luk, banka kartı adedinde yüzde 3’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24’lük artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 435,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı ödeme tutarı gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 1.699,8 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.433,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 232,8 milyar TL’sinde banka kartları, 33,1 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 75, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 63 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 89 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi gelişimi

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Aralık ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,62 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 924,8 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 565,0 milyon adedinde banka kartları, 134,7 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 23 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı gelişimi

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artarak 521,7 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 31 oldu.

İnternetten kartlı ödeme adedi gelişimi

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 243,1 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15.

Temassız ödeme tutarı gelişimi

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 1.060,9 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artarak 504,4 milyar TL oldu. Aralık ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı işlemden 4’ü temassız gerçekleşti.