Ülke genelinde hizmet verecek iş ortaklarıyla 20 yıllık dev iş birliği sözleşmelerini imzalayan şirket, 15 Ağustos 2027 itibarıyla yepyeni bir ekosistemin kapılarını açıyor.

Yeni dönemin araç sahipleri adına en büyük müjdelerinden biri ise ödeme kolaylığı oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan anlaşma doğrultusunda, TURKA istasyonlarında gerçekleştirilecek muayene işlemlerinde kredi kartı veya banka kartı ödemelerinden alınan komisyon tutarı tamamen tarihe karışacak. Vatandaşlar, hiçbir ek ücret ödemeden nakit, banka kartı veya kredi kartı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Rakamlarla TURKA'nın 20 Yıllık Yatırım Planı

Türkiye’nin muayene tekrarlarıyla birlikte yıllık 16 milyon işlemi bulan dünyanın en büyük pazarlarından biri olduğunu belirten yetkililer, 81 ilde eş zamanlı başlayacak dev bir yatırım programını devreye alıyor:

Hizmet Kalemi Mevcut Durum / Şartname Hedefi TURKA’nın Hedeflediği Altyapı Yatırım Süresi - 20 Yıl (2027 - 2047) Sabit İstasyon Sayısı - 81 İlde 249 Yeni Nesil İstasyon Mobil İstasyon Sayısı 75 Mobil İstasyon (Şartname) İlk etapta 100, uzun vadede 250 Mobil İstasyon Toplam Muayene Hattı - En az 850 Hat

Şartnamede 75 olarak öngörülen mobil istasyon sayısı, özellikle büyükşehirlerdeki yoğunluğu azaltmak ve erişimi kısıtlı bölgelere hizmet götürmek amacıyla ilk etapta 100’e, ilerleyen süreçte ise 250’ye çıkarılacak.

Yapay Zekâ Destekli ve İnsan Hatasız Denetim

TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, araç muayenesini sadece teknik bir prosedür olarak değil; can güvenliğini koruyan ve toplumsal konforu artıran bir hizmet olarak gördüklerini vurguladı. Dünyadaki dijital dönüşüme entegre bir sistem kuracaklarını belirten Salman, yeni dönemin teknolojik kodlarını paylaştı:

Yapay Zekâ ve Görüntü İşleme: Plaka tanıma, otomatik ölçüm sistemleri ve çok noktalı kamera altyapıları sayesinde denetimlerde insani hatalar minimuma indirilecek.

İstanbul'a Örnek Ar-Ge İstasyonu: Yeni nesil teknolojilerin test edileceği, lazer tarayıcılarla donatılmış ilk örnek istasyon kısa süre içinde İstanbul'da faaliyete geçecek.

Elektrikli Araçlara Özel Model: Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm hedeflerine uygun olarak; elektrikli araçlar için yüksek voltaj güvenliği, batarya bütünlüğü ve yazılım denetimlerini içeren çağdaş bir muayene modeli uygulanacak.

Sektörde Kadın İstihdamı ve Çevreci Vizyon

Türkiye genelindeki iş ortaklarının %90'ıyla el sıkıştıklarını ve 20'yi aşkın inşaat firmasıyla sahaya çıkacaklarını ifade eden TURKA, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik odaklı adımlarıyla da dikkat çekiyor:

Kadın Sürücülere ve Çalışanlara Pozitif Ayrımcılık: İstasyonlar kadın ergonomisine ve İSG standartlarına uygun inşa edilecek. Muayene hatlarının birinde kadın araç sahiplerine öncelik tanınacak.

TURKA Akademi: Kurulacak akademi çatısı altında sektöre nitelikli kadın iş gücü kazandırılacak; çalışanlara sıfır atık ve çevre bilinci eğitimleri verilecek.

LEED Sertifikalı İstasyonlar: Uluslararası ESG standartlarını benimseyen şirket, istasyon binalarında yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi projeleriyle LEED sertifikasını hedefliyor. Tüm istasyonlar için "Sıfır Atık Belgesi" alınması zorunlu olacak.

KPMG raporlarına göre 2025'in en büyük satın alması olarak kayıtlara geçen bu dev operasyon, Türk ve küresel ortakların (Met-Gün Grup, Opus Group, Itversia Gestion ve VTV Norte) gücüyle Türkiye’nin 34 milyonu aşan araç parkına hızlı, konforlu ve dijital bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.