ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bu gece 'çok sert' bir saldırı gerçekleştireceklerini belirterek yakın gelecekte Hark Adası ve tüm petrol altyapı tesislerini ele geçireceklerini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik yeni saldırı sinyali verdi. Trump, 'ABD, bu gece İran'a (Donanması, Hava Kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmı yok oldu) çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapısı noktalarını ele geçirecek ve petrol ve doğal gaz pazarları üzerinde tam kontrolü ele alacağız, tıpkı Venezuela'da yaptığımız gibi. Bu durum hem Venezuela hem de ABD için son derece başarılı bir şekilde işliyor' ifadelerini kullandı.