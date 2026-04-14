Yeni nesil sistemlerde, araçlar fiziksel müdahaleye gerek kalmadan saniyeler içinde analiz ediliyor. Zemine entegre edilen yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri sayesinde aracın altı dahil olmak üzere kritik noktalar detaylı şekilde incelenebiliyor. Motor ve şanzıman kaçakları, şasi hasarları, egzoz sorunları ve korozyon gibi pek çok teknik kusur anında tespit edilerek dijital olarak kayıt altına alınıyor.

Bu teknolojik dönüşümün en önemli etkilerinden biri de muayene sürelerinin ciddi şekilde kısalması. Mevcut sistemde özellikle büyük şehirlerde kronik hale gelen randevu yoğunluğu ve uzun bekleme sürelerinin, otomatik tarama sistemleriyle birlikte önemli ölçüde azalması bekleniyor. Daha hızlı işlem akışı sayesinde istasyonlarda aynı anda daha fazla aracın muayene edilebilmesi mümkün olacak.

Sektörde “tünel tipi muayene” olarak adlandırılan sistemler giderek yaygınlaşıyor. Bu sistemlerde araçlar, çoklu kamera ve lazer tarayıcılarla donatılmış bir hat üzerinden geçerken eş zamanlı olarak kontrol ediliyor. Yapay zekâ destekli analiz yazılımları, elde edilen verileri anlık olarak değerlendirip raporluyor. Böylece insan hatası minimuma indirilirken standartlar da yükseltiliyor.

Küresel ölçekte de bu alana yatırım hızla artıyor. Araç muayene tünelleri pazarının önümüzdeki yıllarda milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenirken, yapay zekâ tabanlı sistemlerin çok daha hızlı büyüyen bir segment olduğu dikkat çekiyor.

Türkiye’de de bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte araç muayene süreçlerinde daha hızlı, daha şeffaf ve daha öngörülebilir bir dönemin başlaması bekleniyor. Yeni sistemler sadece sürücüler için zaman kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda elde edilen büyük veri sayesinde araç parkının genel durumu hakkında daha kapsamlı analizler yapılmasına da imkân sağlayacak.