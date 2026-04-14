Fuar Sektörün Küresel Vitrini Oldu

Bu yıl 31’inci kez kapılarını açan fuar, dünyanın en önemli doğal taş organizasyonları arasında yer alıyor. İzmir’de düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından getirilen yüzlerce doğal taş bloğu sergilenirken, 100’den fazla ülkeden katılım sağlanıyor. Türkiye, sahip olduğu zengin rezervler ve geniş renk çeşitliliğiyle uluslararası pazarda güçlü konumunu sürdürüyor.

İhracatta Katma Değer Vurgusu

Bakan Bolat, geçmişte ağırlıklı olarak ham blok şeklinde yapılan ihracatın artık yerini işlenmiş ürünlere bıraktığını belirterek, teknolojik yatırımlarla bu dönüşümün hızlanacağını ifade etti. Türkiye’nin doğal taş ihracatında dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını hatırlatan Bolat, sektörün daha yüksek katma değerli üretime yönelmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Dev Destek Paketi ve Hibe Artışı

Fuara katılan firmalara sağlanan desteklerin artırıldığını açıklayan Bolat, hibe oranının yüzde 70’e yükseltildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı’nın bütçesinin önemli bir kısmının ihracatçılara ayrıldığını belirten Bolat, finansman ve kredi destekleriyle sektörün büyümesinin sürdürüleceğini söyledi.

Küresel Krizlere Rağmen Arz Güvencesi

Konuşmasında küresel enerji krizine de değinen Bolat, jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye’nin enerji arzında sorun yaşamadığını belirtti. Önceden yapılan stoklamalar ve uygulanan ekonomik tedbirler sayesinde üretim ve tüketimin korunmaya çalışıldığını ifade etti.

İzmir Ekonomide Öne Çıkıyor

Açılışta konuşan Cemil Tugay ise fuarın kente büyük ekonomik katkı sağladığını vurguladı. İzmir’in dış ticarette fazla veren şehirlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, doğal taş sektörünün şehir ekonomisine önemli katkı sunduğu belirtildi.

Yetkililer, sektörün inovasyon ve markalaşma ile güçlenmesi halinde doğal taş ihracatının orta vadede çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini ifade ediyor.