Raporu değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, "Pandemi sonrasında küresel ölçekte yaşanan ekonomik yavaşlama, tedarik zincirindeki dönüşüm, enflasyon baskıları ve finansman koşullarındaki sıkılaşma, araç kiralama sektöründe yeni bir denge sürecini beraberinde getirmiştir. Buna rağmen sektörümüz, değişen koşullara uyum sağlama kabiliyetiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel kiralama araç satın almayla karşılaştırıldığında verimlilik ve maliyet avantajını korumaya devam ediyor. Uzun vadeli, makul koşullarda finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve artan maliyetler sektörün büyüme hızını sınırlamaktadır. Ancak ülkemizde devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte faiz oranlarının kademeli olarak gerilemesi, sektör açısından önemli bir iyileşme alanı yaratmaktadır. Bu eğilimin 2026 yılında da sürmesiyle birlikte, uygun vadeli ve erişilebilir finansman imkânlarının güçleneceğini; bunun da operasyonel kiralama sektörünün büyüme ivmesini destekleyeceğini öngörüyoruz. Günlük araç kiralama sektörü ise küresel ve bölgesel gelişmeler ile turizm hareketliliğindeki dalgalanmalara rağmen hızlı bir adaptasyon süreci göstermiştir. 2025 yaz sezonu, beklentilerin bir miktar altında kalsa da, sektörün hazırlık seviyesi ve operasyonel esnekliği sayesinde genel olarak başarılı bir performansla tamamlanmıştır. Günlük kiralama sektörü, sağladığı döviz girdisiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir" dedi.

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliği ile hazırladığı, 2025 yılı sonuçlarını içeren “TOKKDER Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, 2025 yılı sonunda araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç adedi 372 bin 335 adet olarak gerçekleşti. Sektörün filo büyüklüğü 2024 sonu itibarıyla 402 bin 800 adetti. Sektörün 2025 yılı sonu itibarıyla ödediği toplam vergi tutarı 109 milyar TL’yi buldu. Araç kiralama sektörü, 2025 yılının son çeyreğinde 278 milyar 158 milyon TL tutarında toplam 91 bin adet araç alımı gerçekleştirdi.

TOKKDER 2025 4. Çeyrek verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin adet, sektör aktif büyüklüğü ise 314,7 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde sektör tarafından 121 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirilirken, 63 milyar TL’yi aşan vergi katkısı sağlanmıştır. Müşteri başına düşen araç sayısının artışı, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacını karşılayan bir yapı sunduğunu ortaya koymaktadır.

2025 4. Çeyrek itibarıyla günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıkmıştır. Sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157,1 milyar TL, satın alınan ve filoda yer alan araçlar için ödenen toplam vergi tutarı ise 46,3 milyar TL olmuştur.

Hibrit ve Elektrikli Araçların Kiralama Pazarı Payındaki Artışı Sürüyor!

TOKKDER verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025’in son çeyreği itibarıyla yüzde 13’ün üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.

Hibrit araçlar, mevcut altyapı koşulları ve operasyonel esneklik avantajları sayesinde araç kiralama sektöründe elektrifikasyona geçişin en güçlü ara adımı olarak konumlanmaktadır. TOKKDER 2025 4. Çeyrek verilerine göre operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10,1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0,9 seviyesine ulaşmıştır. Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6,7 olarak gerçekleşmiştir.

2025 4. Çeyrek itibarıyla operasyonel kiralama filolarında tam elektrikli araçların payı yüzde 2,4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2,6 seviyesindedir. Bu sınırlı pay; ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerin elektrikli araçların özellikle kısa dönem kiralamada daha hızlı ölçeklenmesini zorlaştırdığını göstermektedir.

Sektör ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor!

Araç kiralama sektörü 2025 yılında da ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya devam etti. Sektörün yıl sonu itibarıyla ödediği vergi tutarı toplamda 109 milyar TL’yi buldu. Sektör, yıl sonu itibarıyla 278 milyar 158 milyon TL tutarında araç alımı gerçekleştirdi. 2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900’e geriledi. 2024 yılı sonunda bu rakam 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8,3 gün olarak gerçekleşirken toplam kira günü de yıl sonunda 9 milyon 53 bin 84 olarak belirlendi.

2025 yılı sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, “İklim değişikliğiyle mücadele ve karbon salınımının azaltılması, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirlik hedeflerinin temel unsurları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda araç kiralama ve mobilite sektörü; paylaşımlı, esnek ve talep odaklı mobilite çözümleri sayesinde araçların kullanım oranını artırarak, atıl kapasitenin azalmasına ve mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bireysel araç sahipliğinde görülen düşük kullanım sürelerinin aksine, kiralama ve entegre mobilite modelleri; daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacının karşılanmasını mümkün kılmakta, böylece üretim, enerji ve doğal kaynak tüketimi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. TOKKDER olarak, 2026 vizyonumuz doğrultusunda; sürdürülebilir, finansal açıdan dayanıklı ve regülasyonlarla uyumlu bir sektör yapısının oluşmasını öncelikli görüyoruz. Kamu, finans ve otomotiv ekosistemiyle yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, araç kiralama sektörünün hem ekonomik büyümeye hem de çevreci ve erişilebilir mobilite çözümlerinin yaygınlaşmasına katkısının önümüzdeki dönemde daha da artacağına inanıyoruz” dedi.