Başkan adaylarından Hakan Safi’nin ardından, eski başkan Aziz Yıldırım da iddialı yönetim kurulu listesini düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. Aziz Yıldırım'ın toplantıda mevcut başkan Ali Koç ve diğer aday Hakan Safi’ye yaptığı tarihi "birlik" çağrısı ise kongre sürecine damga vurdu.

Aziz Yıldırım Sahaya İndi: "Nasıl Yapacağımızı Sormayın, Yine Yaparız!"

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında gövde gösterisi yapan Aziz Yıldırım, güçlü bir yönetimle yola çıktıklarını belirterek, Kulüp Yönetimi ile Futbol A.Ş.’yi birlikte ve eş değerde yöneteceklerinin altını çizdi. Fenerbahçe'yi hem Türkiye'de hem Avrupa'da zirveye taşımak konusunda kararlı olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye ve Avrupa'nın sokaklarını sarı-laciverte boyamak için varım. Bana nasıl yapacaksınız diye sormayın. Daha önce yaptık, yine yaparız. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır; gelin yönetimde beraber olalım, hep beraber Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. 'En Büyük Fener' sezonu başlamıştır, sonu şampiyonluk olsun."

Öte yandan, Yıldırım'ın listesindeki bazı isimlerin, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının EuroLeague Dörtlü Final (Final Four) organizasyonu nedeniyle toplantıya katılamadığı aktarıldı.

Hakan Safi: "Dengeli ve Camianın Her Kesimine Dokunan Bir Liste"

Yıldırım’ın çağrı yaptığı adaylardan Hakan Safi de yönetim listesini netleştiren bir diğer isim oldu. Gece boyunca 12 kişilik bir heyetle istişare ederek en uygun kadroyu kurduklarını belirten Safi, finansal kriterlerin yanı sıra nüfuz ve kulüp kültürüne hakimiyeti ön planda tuttuklarını söyledi. Safi, listesine dair şu açıklamayı yaptı:

"Dengeli, camianın her kısmına dokunan, Fenerbahçe kültürüne hakim bir yönetim kurulu belirledik. Seçime 72 saat kalana kadar değişiklik yapabileceğimizi de unutmayalım. Süreç çok hızlı ilerliyor. Fenerbahçe adına hayırlı olmasını diliyorum."

Aziz Yıldırım da Safi’nin bu hamlesine karşılık, "Sadece bizim listemizde olan arkadaşları değil, Sayın Hakan Safi ve listesinde olanları da tebrik ediyoruz. Onlar bizim rakibimiz değil, yoldaşımızdır" diyerek camiaya net bir bütünleşme mesajı verdi.

İşte Adayların Yönetim Kurulu Listeleri

Fenerbahçe’nin geleceğine yön vermeye aday iki listenin asil ve yedek üyeleri şu şekilde şekillendi:

1. Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Listesi

Asil Üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yedek Üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.

Not: Listede yer alan Ferudun Geçgel ve Futbol A.Ş.'ye eklenecek 4-5 yeni ismin de bu güçlü kadroda yer alacağı belirtildi.

2. Hakan Safi’nin Yönetim Kurulu Listesi

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.

Fenerbahçe’de kongre havası iyice ısınırken; listelerin rekabeti, stratejik hamleler ve Aziz Yıldırım'ın yaptığı sürpriz birlik çağrısının sandığa nasıl yansıyacağı şimdiden büyük bir merak konusu.