Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’den Gövde Gösterisi: Yönetim Listesi Belli Oldu, Dünya Yıldızları Yolda!

Sarı-lacivertli kulüpte Haziran ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, yönetim kurulu listesini Yüksek Divan Kurulu’na sundu. Katıldığı canlı yayında vizyonunu ve hedeflerini anlatan Safi, "Fenerbahçe’nin kaybedecek bir günü bile yok. Risk aldım, 'zaman bu zamandır' diyerek hesapsız, kitapsız yola çıktım" dedi.

Paolo Maldini’den Jose Mourinho’ya kadar uluslararası futbol dünyasından isimlerle olan temaslarına değinen Hakan Safi, mali hedeflerden transfer bütçesine kadar ezber bozan açıklamalarda bulundu.

"Büyüklük ve Şampiyonluk Hastalığım Var"

Fenerbahçe'nin son dönemde ikinciliklere alıştırıldığını ve buna isyan ettiğini belirten Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün her branşta zirveye oynaması gerektiğini vurguladı. Kulübün mali yapısını kökten değiştireceğini ifade eden başkan adayı, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe’nin şu anki geliri 350 milyon Euro civarında. Biz bunu önce 500 milyon Euro’ya, ardından 1 milyar Euro’ya çıkaracağız. Finans açığı var diyorlar, ne kadarsa kapatacağız. Bizim para sorunumuz yok, şampiyonluğa ihtiyacımız var. 12 yıl oldu, 13. yıl olmayacak. Nerede kupa varsa o kupa bu müzeye gelecek."

"Kafamda Teknik Direktör ve Golcü Hazır"

Transfer stratejisine dair net ipuçları veren Safi, takımı dünya yıldızlarıyla dolduracağını söyledi. İstatistiğe ve son 3 yıllık istikrara çok önem verdiğini belirten Safi, öncelikli olarak iki forvet, bir sol stoper ve lider özellikli bir kaleci olmak üzere 3-4 bölgeye doğrudan dünya yıldızı alacaklarını müjdeledi. AC Milan efsanesi Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu belirten başkan adayı, İtalyan futbol adamının transferlerde kendilerine akıl hocalığı yapacağını açıkladı.

İşte Hakan Safi’nin Yönetim Kurulu Listesi

Hakan Safi'nin 6-7 Haziran'daki genel kurulda yarışacağı ve güçlü isimlerden oluşan yönetim kurulu listesi şu şekilde şekillendi:

Asil Üyeler:

Ali Aytemiz Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Mehmet Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan



Yedek Üyeler:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ

"Ateşten Gömlek Giymeye Geliyorum"

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi müziğini en kısa sürede Kadıköy’de çaldıracağını ifade eden Hakan Safi, taraftara şu sözlerle seslendi: